С французских конвейеров сошли первые экземпляры этого автомобиля.

Конкурент Land Rover – на финишной прямой. Серийное производство началось. Французский завод в Хамбахе выпустил первые внедорожники.

Тем не менее, новым владельцам Grenadier придется подождать свои заказы до декабря, а может и до начала 2023 года. Первые выпущенные внедорожники предназначены, прежде всего, для витрин автосалонов.

Этот новый этап воплощает в жизнь безумный проект, идущий вразрез с современным трендом на электромобили. Владелец ФК «Ницца» и основатель марки INEOS делает ставку на выносливый грузовой внедорожник, стоящий дешевле своего основного конкурента Land Rover. С ценой от 60 950 евро и бизнес-талантом монакского резидента Джима Рэтклиффа нет сомнений, что Grenadier INEOS найдет свою публику и будет пользоваться большим успехом.

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Проект был запущен в 2017 году, но широкой публике о нем стало известно лишь в 2020 году. С тех пор марка купила автозавод Mercedes-Benz в г. Хамбах, воспользовавшись опытом в автомобилестроении.

Коммерческий директор INEOS Automotive, Марк Тенан, поблагодарил все рабочие группы компании INEOS и своих партнеров за проделанную работу. Он заявил, что ему не терпится начать первые поставки автомобилей их владельцам.

Дополнительная информация: INEOS Grenadier