Этот выносливый полноприводный внедорожник стоит от 60 950 евро.
Транснациональная компания INEOS продолжает расти. Перед бурным расширением в Китае ее владелец, монакский резидент Джим Рэтклифф, запустил автомобильный бизнес. Речь идет не о простых автомобилях, а о супервыносливых внедорожниках для любой местности. Их наименование – INEOS Grenadier.
Внедорожник против Land Rover
Основной конкурент INEOS Grenadier – никто иной, как его соотечественник Land Rover. Теперь эти марки соперничают в секторе выносливых внедорожников.
Рекламная кампания или настоящий интерес? Говорят, бывший дивизионный генерал Джеймс Коуан заявил: «Вот уже много десятилетий Land Rover исправно служит нам и британской армии, но наш автопарк следует заменить.»
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Для испытаний своего Grenadier на выносливость компания послала новейшие версии автомобиля на обрывистые и пересеченные ландшафты Косово. Ближе к месту своего изготовления, внедорожник также обкатался по шотландским дорогам и холмам. Это – трудные дороги, но Grenadier с ними блестяще справился.
Скоро автомобиль выйдет в широкую продажу. Собранные на бывшем автозаводе Smart во Франции, в г. Амбах, первые партии автомобилей должны появиться уже в ближайшее время. Grenadier будет предложен по цене от 60 950 евро.
Дополнительная информация: Ineos Grenadier