Французский, английский, итальянский, русский или всё-таки монегасский? Этот спорный вопрос был поднят одной из пользовательниц Интернета в Facebook.

Благодаря развитию английского языка в качестве главного международного средства общения язык Шекспира звучит всё чаще в каждом уголке страны. В Княжестве также широко распространен итальянский язык, что объясняется совместными историей и культурой. На пьедестале самых популярных языков оказался и русский, который занимает сильные позиции благодаря многочисленной русскоязычной диаспоре.

Французский, итальянский, а затем и английский?

Официальным языком страны, безусловно, является французский. Историческое наследие Княжества — Конституция 1962 г.— чётко оговаривает этот пункт. Все официальные документы государственных политических и юридических учреждений должны быть опубликованы на французском языке.

Пользователи Интернета, в основном, согласны с этим положением. Например, Сильви (Sylvie) утверждает, что «официальным и наиболее распространенным языком является французский». Рене Серж (Rene Serge) уточняет: «В 1960 году это были итальянский и французский языки. В 2020 году английский, французский и итальянский». Что касается пользователя под ником «Людовик Xiv», то он отметил следующее: «О нет, английского недостаточно! Официальный язык — французский, многие жители говорят по-английски, но в официальных инстанциях это не пройдёт…».

Главенствующая роль французского языка даже не обсуждается в комментариях, и цифры подтверждают мнение пользователей. Язык Мольера является родным и для монегасков. Кроме того, по результатам отчёта Института статистики и экономических исследований Монако IMSEE, французы занимают первое место по численности среди всех резидентов страны. В 2016 году в Монако проживало 9 286 граждан Франции. Далее следуют итальянцы с 8 172 жителями, а далеко позади — британцы (2 795), швейцарцы (1 187) и бельгийцы (1 073). В целом, подавляющее большинство монегасков и жителей страны говорят именно на французском языке.

Французский язык также однозначно лидирует в профессиональной сфере. В 2021 году, согласно тому же исследованию IMSEE, 62,2% служащих были французами. Итальянцы составляли 15,3% работников.

С другой стороны, использование английского вместо итальянского вызывает вопросы. Несмотря на то что итальянцы и итальянский язык стоят на втором месте после французского, английский, ставший языком международного общения, постепенно вытесняет язык Данте в качестве второго правомочного языка Княжества.

А как же монегасский язык?

Хотя в последнее время наблюдается настоящий бум монегасского языка, подавляющее большинство населения им всё-таки не владеет. Чтобы сохранить этот редкий язык и избежать его постепенного исчезновения, его преподавание активно внедряется в школах, и каждый год министерство образования проводит конкурс монегасского языка.

Официальный гимн исполняется на монегасском языке, а в качестве доказательства популярности и ценности местного диалекта в 2005 году князь Альбер II произнес речь на монегасском языке, обращённую к своему народу. Сегодня на нем говорят около 5 000 человек, что свидетельствует о воскрешении языка, который был под угрозой исчезновения в конце 1970-х годов.

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Преобладание французского языка не вызывает сомнений благодаря его широкому распространению в Монако.Однако благодаря космополитическому характеру княжества его жители часто говорят на нескольких языках, и объясниться с ними не представляет особого труда. Говорите ли вы на французском, английском, итальянском или монегасском языке, в Монако всегда найдётся человек, который легко вас поймёт.