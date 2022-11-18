Президент ФК «Ницца» и компании Ineos Джим Рэтклифф подтвердил, что не интересуется покупкой «Ливерпуля». Его цель ясна: сосредоточить все силы на GYM, чтобы со временем он смог конкурировать с ПСЖ.

После попытки купить «Челси» и интереса к «Манчестер Юнайтед», британский миллиардер на этот раз опроверг слухи о его намерении купить недавно выставленный на продажу «Ливерпуль».

«С лета наша позиция изменилась. Сейчас мы сосредотачиваем все силы на «Ницце». Наши амбиции выросли, и мы стремимся сделать из него один из лучших клубов Франции, способный конкурировать с ПСЖ, объяснил один из его официальных представителей. Это придаст больше ценности нашим инвестициям, чем покупка клуба Премьер-лиги.»

Перестройка полным ходом

Став президентом клуба в 2019 году, Джим Рэтклифф решил продвинуть проект ФК «Ниццы». Его «орлята» пока далеки от своих амбиций, занимая девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

С приходом из ФК «Ланс» Флорена Гизольфи в качестве спортивного директора, к которому скоро присоединятся два главных помощника – Лоран Бессьер (фитнес-тренер) и Жислен Дюбуа (директор по результатам) – клуб активно перестраивается. Тренером клуба остается Люсьен Фавр.