Il presidente dell’OGC Nizza e ammistratore delegato di Ineos Jim Ratcliffe ha confermato di non essere interessato all’acquisto del Liverpool. Il suo obiettivo è ben chiaro: vuole concentrare tutte le energie sul Nizza per trasformarlo in un degno concorrente del Paris Saint-Germain.

Dopo aver tentato di acquistare il Chelsea e aver mostrato il suo interesse per il Manchester United, il miliardario britannico ha negato di voler comprare il Liverpool recentemente messo in vendita.

“La nostra posizione è cambiata rispetto a quest’estate. Ora vogliamo concentrare le nostre energie sul Nizza. Siamo più ambiziosi e vogliamo trasformarlo in uno dei migliori club francesi in grado di competere con il Paris Saint-Germain”, ha dichiarato uno dei suoi portavoce. “Questo investimento acquisisce più valore rispetto a quello che avremmo fatto per comprare una squadra di Premier League”.

Lavori in corso

Jim Ratcliffe, nel club dal 2019, ha intenzione di mandare in porto il progetto del Nizza. Ma gli Aquilotti sono al momento lontani dal loro obiettivo con un nono posto in Ligue 1.

Il club è in fase di lavori in corso. L’allenatore è sempre Lucien Favre, mentre è arrivato dall’RC Lens il direttore sportivo Florent Ghisolfi, che presto dovrebbe essere raggiunto da due dei suoi bracci destri, Laurent Beissière (preparatore atletico) e Ghislain Dubois (direttore di performance).