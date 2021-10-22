











Фонд организовал пробные занятия по регби-7 для людей, которые передвигаются с помощью коляски.

Вы когда-нибудь пробовали играть в регби-7? 9 октября этот вид спорта с 7 игроками вместо 15 оказался в центре внимания благодаря инициативе Фонда Княгини Шарлен. Партнерами мероприятия стали Международная федерация регби на колясках и Французская федерация «Спорт для всех».

Знакомство с новым видом спорта

Гости мероприятия могли сыграть в регби-7 на колясках. Участники узнали правила этого вида спорта и попробовали свои силы на практике. Дети и взрослые, инвалиды и люди без нарушений здоровья: на пробных занятиях были рады всем. Развлечения и игры украсили этот день.

Регби на колясках — наиболее доступный и инклюзивный вид регби для всех типов игроков. Этот вид спорта способствует сотрудничеству и взаимопомощи в команде. Кроме того, проект позволяет людям без нарушений здоровья поставить себя на место человека в инвалидной коляске и развить эмпатию и понимание другого.