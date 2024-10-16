Княгиня Шарлен оказывает ценную поддержку монакскому регби

В течение конкурса Княгиня Шарлен сумела подбодрить учащихся, выделив важность инициативы и креативности и мире спорта © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

В понедельник, 14 октября, Княгиня Шарлен почтила своим присутствием Коллеж Карла III, где она приняла участие в выборе новой футболки для команды юниоров по регби Impis U16. Трогательный момент креативности и увлечённости при участии Фонда Княгини Шарлен и Монакской федерации регби.

Под благожелательным наблюдением Княгини Шарлен более 80 учащихся Коллежа Карла III участвовали в креативном конкурсе дизайна новой футболки для команды Impis U16. Эта инициатива, запущенная Фондом Княгини Шарлен и Монакской федерации регби, позволила молодым талантам проявить свои качества через спорт. Конкурс среди учащихся 6-3 классов был призван воплощать командный дух и увлечение регби.

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Выбор футболки проходил в присутствии Жана-Филиппа Венси, главы Дирекции по национальному образованию Монако, Гарета Уиттсток, генерального секретаря Фонда Княгини Шарлен и почётного президента Монакской федерации регби, Тьерри Дантеза, вице-президента Монакской федерации регби, Паскаля Гранеро, директора Фонда Княгини Шарлен, и Николя Бонне, национального технического директора Монакской федерации регби.

Княгиня Шарлен, официальное лицо регби

Своим присутствием на этом событии Княгиня Шарлен засвидетельствовала свою личную ангажированность в деле развития монакского спорта. Как и её брат, Гарет Уиттсток, она всегда решительно поддерживала ценности регби – уважение, солидарность и командный дух.

Многообещающая команда

Команда Impis U16, основанная Княгиней Шарлен, собрала многообещающих юных спортсменов, выходцев из проекта Rugby Exchange. Этот проект, запущенный в сотрудничестве Фонда с Федерацией, направлен на подготовку нового поколения монакских чемпионов по регби.

На престижном кубке по регби всемером в Дубае эти молодые таланты получат возможность гордо защищать честь Княжества рядом со старшими игроками, укрепляя таким образом связь спорта с молодёжью.

Футболка без границ

Победитель конкурса – Альфонсо Эстевес Маркес, ученик 4-го класса. Его уникальный дизайн будет на футболках юниоров на кубке Dubai 7s, который намечен на конец ноября. Футболка, подписанная всеми игроками команды, будет символизировать единство и ангажированность юных спортсменов.

Команда Impis U16 готовится к своему дебюту в Дубае, она готова открыть новую страницу в истории монакского регби.

Победитель конкурса – Альфонсо Эстевес Маркес, ученик 4-го класса.

Фотографии: Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец и Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali).

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