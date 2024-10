La Principessa Charlène offre il suo prezioso sostegno al rugby monegasco

Lunedì 14 ottobre, la Principessa Charlène ha onorato con la sua presenza il Collège Charles III, dove ha assistito alla scelta della nuova maglia da rugby per i giovani Impis U16. Un momento di creatività e passione, in collaborazione con la Fondazione Principessa Charlène di Monaco e la Federazione Monegasca di Rugby.

Sotto l’occhio vigile della Principessa Charlène, più di 80 alunni del Collège Charles III hanno partecipato a un concorso creativo per disegnare la nuova maglia della squadra Impis U16. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Principessa Charlène in collaborazione con la Federazione Monegasca di Rugby, ha permesso ai giovani di talento di esprimersi attraverso lo sport. Il concorso, aperto alle classi dalla 6ª alla 3ª, aveva l’obiettivo di esprimere lo spirito di squadra e la passione per il rugby.

La selezione si è svolta alla presenza di Jean-Philippe Vinci, Direttore dell’Istruzione Nazionale di Monaco, Gareth Wittstock, Segretario Generale della Fondazione Principessa Charlène e Presidente Onorario della Federazione Monegasca di Rugby, Thierry Danthez, Vicepresidente della Federazione Monegasca di Rugby, Pascal Granero, Direttore della Fondazione Principessa Charlène, e Nicolas Bonnet, Direttore Tecnico Nazionale della Federazione Monegasca di Rugby.

Principessa Charlène, ambasciatrice del rugby

La presenza della Principessa a questo evento testimonia il suo impegno in prima persona per lo sviluppo dello sport nel Principato di Monaco. Come suo fratello, Gareth Wittstock, è sempre stata una fervente promotrice dei valori del rugby, come il rispetto, la solidarietà e il lavoro di squadra.

Una squadra promettente

L’Impis U16, squadra fondata dalla Principessa Charlène, è composta da giovani atleti promettenti del programma Rugby Exchange. Il progetto, frutto della collaborazione tra la Fondazione e la Federazione, mira a formare la prossima generazione di campioni di rugby a Monaco.

Durante il prestigioso torneo di rugby a 7 di Dubai, questi giovani talenti avranno l’opportunità di difendere con orgoglio i colori del Principato accanto ai loro coetanei, rafforzando il legame tra sport e gioventù.

Una maglia che supera i confini

Il vincitore assoluto del concorso è stato Alfonso Esteves Marques, un bambino di quarta. Il suo disegno originale sarà indossato dai giovani Impis in occasione dei Dubai 7s, in programma alla fine di novembre. La maglia, firmata da tutti i giocatori della squadra, simboleggerà l’unità e l’impegno dei giovani atleti.

I ragazzi dell’Impis U16 si preparano ora per il loro esordio a Dubai, pronti a scrivere una nuova pagina della storia del rugby monegasco.

Crediti fotografici: Eric Mathon / Palazzo del Principe e Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali.

