Князь Альбер II и Княгиня Шарлен поспешили на помощь регбистам, попавшим в беду

В присутствии княжеской четы профсоюз регбистов организовал исключительный вечер в пользу спортсменов, находящихся в затруднительном положении.

В пятницу, 14 марта, отель Four Seasons Hotel George V в Париже был украшен в лучших традициях, чтобы принять первый благотворительный гала-вечер, организованный Provale, национальным профсоюзом регбистов Франции. Крупное событие, отмеченное присутствием Князя Альбера II и Княгини Шарлен, что демонстрирует неизменную приверженность Монако ценностям спорта.

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Князь Альбер II и Княгиня Шарлен © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Княгиня Шарлен, президент Монакской федерации регби, предоставила свое Высокое Покровительство этой инициативе, тем самым подчеркнув свою глубокую приверженность основополагающим ценностям этого вида спорта: уважению, преданности и солидарности. Такой подход полностью соответствует деятельности её Фонда, который активно работает в сфере образования посредством спорта и социальной интеграции.

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Тьерри Дюсотур и элита регби объединились в солидарности

Под патронажем Тьерри Дюсотуара, бывшего легендарного капитана сборной Франции, вечер собрал более 300 гостей из мира регби и не только. Среди них чемпион мира по футболу Эммануэль Пети, олимпийский чемпион Паскаль Жантиль, а также Поль Виллемс, Лоран Кабан, Матье Блен, Филипп Сент-Андре, Эмиль Нтамак, Уго Бонневаль, Димитрий Яхвили, Жюльен Тасте, Ленайг Корсон, Жан Марселен Бюттен, Жюльен Пьер, Матье Бастаро, Пьеррик Гюнтер, Гийем Гирадо и др. Все они объединились вокруг одной цели: поддержки регбистов, находящихся в затруднительном положении.

Под председательством Малика Амадаша Provale активно защищает права спортсменов, независимо от того, находятся ли они на поле или проходят профессиональную переподготовку. Важнейшая миссия, роль которой часто недооценивается широкой общественностью.

Исключительный аукцион для финансирования конкретных действий

Кульминацией вечера стал аукцион, вызвавший восторг участников. Более двадцати престижных лотов были предметом активных торгов: футболки известных игроков с автографами, коллекционные мячи и уникальные произведения искусства нашли своих покупателей среди щедрых доноров. За княжеским столом сидели Поль Виллемс, игрок сборной Франции, родившийся в Претории, Южная Африка, а также Антуан Зегдар. На аукционе было собрано более 100 000 евро.

Фотографии: Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Все собранные средства будут направлены на финансирование работы Provale в поддержку бывших игроков, оказавшихся в трудных ситуациях. За эфемерной славой стадионов порой скрываются более мрачные реалии: хронические травмы, осложнения профессиональной реинтеграции или психологические расстройства, связанные с интенсивностью спортивной карьеры.

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Своим присутствием на этом мероприятии Княгиня Шарлен подтвердила свою убежденность в том, что спорт представляет собой мощный вектор интеграции и устойчивости. Её приверженность, наряду с Князем Альбером II, демонстрирует стремление княжеской четы поддерживать спортсменов на протяжении всей их карьеры и после её завершения.