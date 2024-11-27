Блистательная Княгиня Шарлен с Антуаном Дюпоном на церемонии вручения призов World Rugby Awards 2024

Княгиня Шарлен, президент Монакской Федерацией регби, ярко выступила в это воскресенье, 24 ноября, на церемонии вручения призов World Rugby Awards 2024. Церемония закрывает каждый год осенний тур регби в Монако.

В это воскресенье, 24 ноября, в Княжестве состоялось одно из самых престижных мероприятий в мире регби в Звёздном зале комплекса Sporting Monte-Carlo – церемония вручения призов World Rugby Awards.

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Важный момент для спорта, а также для княжеской семьи, в присутствии Княгини Шарлен, давно приверженной регби и недавно назначенной президентом Монакской Федерацией регби.

Княгиня блистала на красной дорожке

Супруга Князя Альбера II произвела фурор на красной дорожке своим ослепительным вечерним нарядом. В черном костюме от Alexander McQueen, сочетающем глубокое бюстье, украшенное бижутерией, и приталенный пиджак, Княгиня привлекла внимание гостей и фотографов.

Перед этим событием Княгиня Шарлен уже появлялась среди регбистов во время вручения футболок сборной Монако U16 перед их отъездом в Dubai7.

Княгиня Шарлен была со своим братом Гаретом Уиттстоком (крайний слева), членами Совета WRA, государственным министром Дидье Гийомом и управляющим директором SBM Стефаном Валери.

Престижные призы

На церемонии присутствовали знаковые фигуры регби, награжденные Княгиней Шарлен, в том числе Антуан Дюпон, капитан французской сборной по регби, который выиграл трофей лучшего игрока года в регби-7 после исключительного сезона, отмеченного золотой медалью на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Критерии награждения: чтобы иметь право на приз, игроки регби-15 должны были принимать участие в международных соревнованиях в течение как минимум одного года. Голосование было основано на их выступлениях в международных матчах, за исключением достижений в клубном регби. Антуан Дюпон, лидер сборной Франции, сыграл ключевую роль в завоевании первых с 2007 года титулов страны в HSBC SVNS в Лос-Анджелесе и Мадриде, а также в завоевании олимпийского золота в Париже. Княгиня наградила Мэддисон Леви, австралийскую нападающую в регби-7, спортсменку года. Она установила новый рекорд в одних Олимпийских играх (14 попыток) в дополнение к своим 69 в HSBC SVNS 2024 года, что является вторым лучшим результатом в истории серий как среди мужчин, так и среди женщин. 14 престижных трофеев были вручены лучшим регбистам мира.

Фотографии: © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец и Стефан Данна (Stéphane Danna) / Дирекция по связям.

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