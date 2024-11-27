Блистательная Княгиня Шарлен с Антуаном Дюпоном на церемонии вручения призов World Rugby Awards 2024
Княгиня Шарлен, президент Монакской Федерацией регби, ярко выступила в это воскресенье, 24 ноября, на церемонии вручения призов World Rugby Awards 2024. Церемония закрывает каждый год осенний тур регби в Монако.
В это воскресенье, 24 ноября, в Княжестве состоялось одно из самых престижных мероприятий в мире регби в Звёздном зале комплекса Sporting Monte-Carlo – церемония вручения призов World Rugby Awards.
Важный момент для спорта, а также для княжеской семьи, в присутствии Княгини Шарлен, давно приверженной регби и недавно назначенной президентом Монакской Федерацией регби.
Княгиня блистала на красной дорожке
Супруга Князя Альбера II произвела фурор на красной дорожке своим ослепительным вечерним нарядом. В черном костюме от Alexander McQueen, сочетающем глубокое бюстье, украшенное бижутерией, и приталенный пиджак, Княгиня привлекла внимание гостей и фотографов.
Перед этим событием Княгиня Шарлен уже появлялась среди регбистов во время вручения футболок сборной Монако U16 перед их отъездом в Dubai7.
Престижные призы
На церемонии присутствовали знаковые фигуры регби, награжденные Княгиней Шарлен, в том числе Антуан Дюпон, капитан французской сборной по регби, который выиграл трофей лучшего игрока года в регби-7 после исключительного сезона, отмеченного золотой медалью на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Фотографии: © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец и Стефан Данна (Stéphane Danna) / Дирекция по связям.