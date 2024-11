Una Principessa Charlène sublime a fianco di Antoine Dupont ai World Rugby Awards 2024

Domenica 24 novembre, la Principessa Charlène, Presidente della Federazione Monegasca di Rugby, ha fatto una memorabile apparizione ai World Rugby Awards 2024. Una cerimonia che, ogni anno, conclude il tour autunnale del rugby nel Principato di Monaco.

Domenica 24 novembre, il Principato ha accolto nella Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo uno degli eventi più prestigiosi del mondo del rugby: i World Rugby Awards.

È stato un momento importante non solo per lo sport, ma anche per la Famiglia Principesca, grazie alla presenza della Principessa Charlène, che rimane fedele alla sua passione per il rugby ed è stata recentemente nominata Presidente della Federazione Monegasca di Rugby.

La Principessa ha brillato sul red carpet

La moglie del Principe Alberto II ha fatto scalpore sul red carpet con un abito da sera abbagliante. Con un completo nero di Alexander McQueen, caratterizzato da un bustier gioiello scollato e da un blazer aderente, la Principessa ha catturato l’attenzione di ospiti e fotografi.

Prima di questo evento, la Principessa Charlène aveva già fatto un’apparizione in compagnia dei giocatori di rugby, quando ha consegnato le maglie alla squadra U16 di Monaco prima della loro partenza per i Dubai7.

La Principessa Charlène era accompagnata dal fratello Gareth Wittstock (all’estrema sinistra), dai membri del Consiglio della WRA, dal Ministro di Stato Didier Guillaume e dal Presidente della SBM Stéphane Valeri.

Premi prestigiosi

Alla cerimonia hanno preso parte alcune delle figure più emblematiche del rugby premiate dalla Principessa Charlène. Tra queste ha spiccato Antoine Dupont, capitano della squadra francese di rugby, che ha vinto il premio di Giocatore dell’anno di rugby a 7 dopo una stagione eccezionale segnata dalla medaglia d’oro ai Giochi di Parigi 2024.

Criteri di assegnazione: per essere eleggibili per questo premio, i giocatori di rugby a 15 devono aver disputato almeno un anno di competizioni internazionali. La votazione si basa sulle loro prestazioni nelle partite internazionali, escludendo quindi i risultati ottenuti nel rugby del club. Dal 2007, Antoine Dupont, leader della squadra francese, ha svolto un ruolo fondamentale nella conquista dei primi titoli HSBC SVNS del paese a Los Angeles e Madrid, nonché dell’oro olimpico a Parigi. La Principessa ha premiato Maddison Levi, la più grande giocatrice australiana di rugby a 7, come Giocatrice dell’anno. L’atleta ha stabilito un nuovo record in una singola edizione dei Giochi Olimpici, oltre alle sue 69 mete nel circuito HSBC SVNS 2024, il secondo più alto totale nella storia della serie, uomini e donne compresi. 14 trofei prestigiosi hanno premiato i migliori talenti del rugby mondiale.

Crediti fotografici: Eric Mathon / Palazzo del Principe e Stephane Danna / Direzione della Comunicazione.

