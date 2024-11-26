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Регби: Княгиня Шарлен – со сборной Монако U16 перед турниром Dubai7s.

Автор: Anaïs Riu
Опубликовано 26 ноября 2024
© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец
Автор: Anaïs Riu
- 26 ноября 2024

21 ноября Княгиня Шарлен вручила футболки сборной Монако по регби U16 на стадионе «Луи-II» перед её отъездом на крупный турнир в Дубае.

Княгиня Шарлен, недавно назначенная президентом Монакской Федерацией регби, с гордостью  официально вручила футболки сборной Княжества по регби U16. Это событие ознаменовало начало участия команды в престижном международном турнире Dubai7s.

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Эти футболки, разработанные в рамках конкурса, открытого для студентов Коллежа Карла III, имеют совершенно особое значение. Помимо прославления командного духа, они демонстрируют приверженность молодежи Монако ценностям регби: дисциплине, уважению и солидарности.

Педагогический проект

Эта инициатива – плод сотрудничества Монакской Федерацией регби и Фонда Княгини Монако Шарлен, иллюстрирует важность воспитания через спорт.

Учащиеся коллежа Карла III смогли ближе ознакомиться с принципами, лежащими в основе регби, и одновременно развить свои творческие способности в разработке дизайна футболок.

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Курс на Dubai7s

Крупный турнир Dubai7s – один из самых престижных на международной арене – станет первым событием для монакской команды U16, которая отправится в этот понедельник из аэропорта Nice Côte d’Azur.

Фотографии: Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец.

Княгиня Шарлен оказывает ценную поддержку монакскому регби

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