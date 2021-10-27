











22 октября был представлен доклад о реализации проекта по внедрению талассотермических петель в Княжестве: они обеспечивают чистую энергию будущего.

Что такое талассотермические петли? Это инновационный возобновляемый источник энергии, который заключается в извлечении тепловой энергии из моря для обеспечения зданий отоплением и вентиляцией. Княжество Монако — один из первопроходцев в использовании этого вида энергии, добыча которого не оказывает влияния на морскую экосистему.

Спустя год после подписания концессии участники проекта собрались, чтобы рассказать СМИ о прогрессе в развертывании талассотермических петель. Правительство вложило в проект более 60 миллионов евро и является участником Национального пакта по энергетическому переходу, осуществляемого концессионером общественных услуг SeaWergie.

Цель: снизить выбросы парниковых газов на 7%

С июля курортный комплекс Ларвотто и здание Le Winch подключены к талассотермическим петлям. С 8 ноября к ним подключат Административный центр, а к 2024 году — еще 29 зданий. Цель состоит в том, чтобы сократить выбросы парниковых газов Княжества на 7%, то есть на 6 тысяч тонн CO2 в год.

В Монако 35% выбросов парниковых газов приходится на отопление и вентиляцию зданий. Этот процент необходимо срочно снизить, отсюда и запрет на использование мазута в качестве источника тепловой энергии, который вступит в силу с 1 января.