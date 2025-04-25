Операция «Безопасность на воде»: Княгиня Шарлен – на страже жизней

В четверг, 24 апреля, Княгиня Шарлен посетила мероприятие «Безопасность на воде» 2025 года, организованное в бассейне стадиона «Луи-II». © Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

В самом центре бассейна, под радостный смех детей со всего мира, Княгиня Шарлен в прошлый четверг провела особенно дорогие её сердцу занятия: она передала детям ключевые навыки спасения на воде.

В четверг, 24 апреля, в бассейне стадиона «Луи-II» состоялось международное мероприятие. Под бдительным надзором Княгини Шарлен, бывшей олимпийской пловчихи, более 108 детей из девяти стран приняли участие в операции «Безопасность на воде» 2025 года.

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Эта инициатива, проведённая Фондом Княгини Монако Шарлен в преддверии Турнира по регби Святой Девоты, стало частью всемирного движения за профилактику утоплений, которое Княгиня возглавляет со дня основания своего фонда.

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Весёлое утро с важными вопросами

Вместе с Пьером Фролла, известным монакским фридайвером и послом Фонда, а также командой Монакской морской академии в ходе шести водных семинаров юные участники мероприятия ознакомились с методами спасения.

«Для многих из этих детей это первый опыт использования методов спасения жизней», говорится в пресс-релизе Фонда.

© Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

Международная мобилизация

Дети из Новой Зеландии, Маврикия, Эквадора, Аргентины, США, Южной Африки, Зимбабве, Индии и Грузии также приняли участие в семинарах на суше, проводимыми Красным Крестом Монако, Монакским антидопинговым комитетом и Монакским олимпийским комитетом.

Личная и княжеская инициатива

Для Княгини Шарлен эта операция представляет собой нечто большее, чем просто протокольное мероприятие. Бывшая пловчиха высокого уровня, она превратила профилактику утоплений в личную борьбу, которую она решительно ведёт с помощью своего Фонда.

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Эта операция, проходящая накануне турнира по регби Святой Девоты, блестяще проиллюстрировало неустанную приверженность Княгини Шарлен передаче ценностей солидарности, образования и спорта, которые она страстно отстаивает уже более десяти лет через свой Фонд.