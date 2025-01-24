Фотогалерея: Князь Альбер II и Эмманюэль Макрон простились с Дидье Гийомом

В минувший четверг, в 11 часов утра, в Кафедральном соборе Монако началась церемония прощания с Дидье Гийомом © Эрик Матон / Микаэль Алези / Фредерик Небенже / Аксель Бастелло / Княжеский дворец

В четверг, 23 января, в Кафедральном соборе Монако прошла церемония прощания с государственным министром Княжества Дидье Гийомом.

Почтить память Дидье Гийома пришли Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и Принцесса Каролина. Среди почетных гостей был президент Франции Эммануэль Макрон. В кафедральном соборе собрались близкие и друзья покойного, а также официальные лица обеих стран.

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© Эрик Матон / Микаэль Алези / Фредерик Небенже / Аксель Бастелло / Княжеский дворец

Дидье Гийом был госпитализирован 10 января и скончался «в результате внезапной болезни», как было отмечено в коммюнике Княжеского дворца. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Он начал свою работу в Монако в сентябре 2024 года.

© Эрик Матон / Микаэль Алези / Фредерик Небенже / Аксель Бастелло / Княжеский дворец

Накануне церемонии прощания Князь Альбер II отметил заслуги Дидье Гийома, вручив ему высшую награду государства.

Церемонию прощания возглавил архиепископ Монако Доминик-Мари Давид.

Особенно трогательной частью церемонии стала речь президента Франции Эммануэля Макрона. В своих словах он подчеркнул искренность и стойкость Дидье Гийома, назвав его человеком с добрым сердцем и твердыми убеждениями.

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Проводить Дидье Гийома в последний путь пришли около пятисот человек, включая всё правительство Монако.

В знак траура флаги в Княжестве были приспущены, а жители почтили память государственного министра минутой молчания.

Накануне официальной церемонии в Часовне Милосердия гроб с телом покойного был выставлен для прощания, чтобы жители страны могли лично отдать дань уважения Дидье Гийому.

© Эрик Матон / Микаэль Алези / Фредерик Небенже / Аксель Бастелло / Княжеский дворец

Монако – в трауре: чествование памяти Дидье Гийома