Князь Альбер II принял президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза с историческим визитом

Визит президента Марселу Ребелу де Соуза знаменует собой начало расширенного сотрудничества между двумя государствами спустя более века после установления связей двумя монархами-океанографами.

В эту пятницу в главном дворе княжеского дворца под голубым утренним небом княжеские карабинеры стояли по стойке смирно. Несмотря на ноябрьскую прохладу, царила праздничная атмосфера, приветствуя президента Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза, который прибыл со своей делегацией на первый исторический визит. Никогда ранее глава Португалии не посещал Княжество с официальным визитом.

Ровно в 10:15 утра Князь Альбер II и Княгиня Шарлен встретили гостя у входа в дворец. Под руководством полковника Тони Варо, старшего командующего Силами общественной безопасности, перед смотром военного подразделения главами двух государств прозвучали национальные гимны. Эта встреча на высшем уровне, подготовленная с момента подписания в 2007 году соглашения об установлении дипломатических отношений, знаменует восемнадцать лет развития двусторонних связей. «Для португальской общины приезд президента в Монако является огромной гордостью. Его визит показывает, что наше присутствие действительно признано», – свидетельствует Педро, 25-летний португалец, живущий в Босолее.

Обмен наградами и подписание рамочного соглашения

Этот день был отмечен несколькими ключевыми моментами. После двусторонней аудиенции в Семейном зале руководители обменялись наградами в Зеркальном зале. Князь Альбер II возвёл Марселу Ребелу де Соуза в кавалеры Большого креста ордена Святого Карла, а президент Португалии вручил княжеской чете Большую цепь и Большой крест ордена Христа. Эти награды отнюдь не являются анекдотичными, а воплощают взаимное признание двух государств, которые разделяют приверженность сохранению океанов.

Официальный завтрак предшествовал подписанию рамочного соглашения о сотрудничестве, переговоры по которому велись с 2018 года. Этот текст, подписанный в присутствии Изабель Берро-Амадей, правительственного советника-министра иностранных дел, и Инес Домингуш, государственного секретаря Португалии по европейским делам, определяет обмены в таких различных областях, как культура, образование и сохранение морской среды.

Дань уважения пионерам океанографии

Во второй половине дня делегации отправились в сады Сен-Мартен, где вдоль ограды размещена фотовыставка «Великий океанограф». Двадцать три фотографии отражают научное наследие Альбера I, которые поочередно представляют Тома Фуйерон, директор Архивно-библиотечной службы дворца, и Венсен Ватрикан, директор Института телевидения и радиовещания Монако.

В самом сердце сада перед президентом и португальской делегацией был открыт бюст короля Карлуша. Затем учащиеся лицея Альбера I прочитали диалог между португальским королем и монакским князем, в котором обсуждалось их научное сотрудничество. Символический жест предшествовал возложению венков к подножию статуи Альбера I, запечатлевшей в бронзе и мраморе вековую дружбу. «Мой визит в вашу страну в 2022 году по случаю празднования столетия со дня рождения Князя Альбера I останется для меня глубоко памятным событием, настолько исключительным было ваше гостеприимство», – сказал Князь Альбер II в своей речи.

Наследие государей-океанографов

«Я покинул Монако несколько лет назад, но визит президента Португалии остаётся событием, за которым я слежу с вниманием. Я вырос здесь и знаю, что между Монако и Португалией существует историческая дружба, особенно благодаря научным и дипломатическим связям, которые сложились в прошлом», – рассказал нам Луис, житель Порту, который до 18 лет жил в Босолее.

Помимо церемониального аспекта, этот визит имеет ярко выраженное символическое значение. Об этом свидетельствуют эмоции и поддержка Князя Альбера президенту Ребелу де Соуза во время пожаров в августе прошлого года. Эта дружба действительно является частью общей истории, берущей начало с конца XIX века, когда в 1871 году были установлены консульские отношения. Но прежде всего, именно общая страсть к океанографии, которую разделяют Князь Альбер I и король Карлуш I, лежит в основе этих отношений между двумя странами. Будучи учёными и мореплавателями, на рубеже XX века они наладили связи, которые вышли далеко за рамки дипломатической сферы.

Визит завершился в Океанографическом музее, основанном Альбером I в 1910 году. Робер Кальканьо, генеральный директор Океанографического института, провёл для глав двух государств экскурсию по выставке «Средиземноморье 2050», которая позволила им погрузиться в будущее этого хрупкого моря. «Ваше присутствие – это возможность напомнить, что то, что и сегодня неразрывно связывает Монако и Португалию, – это океан. Живое, хрупкое и важнейшее пространство, которое формирует нашу идентичность, вдохновляет нашу экономику и направляет наши международные обязательства», – напомнил Князь Монако. Подписание меморандума о согласии между Академией моря и Португальским атлантическим центром завершило этот день, посвященный науке и дипломатии.

Развитая португальская община

«Глава государства посвятил свой вечер, наполненный традиционными песнями, португальской общине региона. Он уделил время подробному общению и приветствию собравшихся, а также сделал селфи с теми, кто пришёл его встретить», – говорит Жюльен Виводо, менеджер по аудиовизуальным технологиям Океанографического музея, присутствовавший на торжествах.

Португальская община представляет собой значительную часть населения Монако: по официальным данным за 2024 год здесь проживает 418 резидентов, а также работает около 4 300 человек. Большинство из них ежедневно приезжают на работу из соседней Франции. Эти цифры демонстрируют связь, выходящую далеко за институциональные рамки и глубоко укоренившуюся в социальной и экономической структуре Княжества.