Фоторепортаж: 2025 год Князя Альбера II – год эмоций, дипломатии и преданности делу

Автор: Estelle Imbert
Опубликовано 31 декабря 2025
Prince Albert II
В этом году Князь Альбер II отметил двадцатилетие своего правления © Дирекция по связям / Мануэль Витали (Manuel Vitali) - Эдвард Райт (Edward Wright)
Автор: Estelle Imbert
- 31 декабря 2025

Наша фоторетроспектива освещает основные политические, семейные и экологические достижения Князя Альбера II.

2025 год, наполненный семейными радостями и скорбью, дипломатическими встречами и обязательствами в области охраны окружающей среды, стал для Князя годом, богатым эмоциями. В нашем материале – моменты, которые ознаменовали год правления Князя Альбера II.

Январь

Прощание с Дидье Гийомом

Prince Albert II - funerailles D.G
© Эрик Матон / Микаэль Алези / Фредерик Небенже / Аксель Бастелло (Eric Mathon / Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Axel Bastello) / Княжеский дворец

Год начался с печального события – смерти Дидье Гийома, бывшего государственного министра Монако. Вместе с Эммануэлем Макроном Князь Альбер II отдал последнюю дань уважения этому верному слуге Княжества. Эмоции на этой церемонии, знаменующей завершение тесного сотрудничества, были ощутимы. Отношение Князя к покойному министру продемонстрировало глубину их профессиональных и личных отношений.

Апрель

Монако – в трауре после смерти Папы Римского Франциска

pape prince albert princesse charlene monaco
princesse caroline princesse charlene prince albert monaco
Папская месса, отслуженная в честь Его Святейшества Папы Франциска © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

В связи со смертью Папы Франциска в Княжестве был объявлен трёхдневный национальный траур. Князь Альбер II назвал его «величайшим слугой человечества», тем самым подчеркнув глубокое уважение, связывающее Монако со Святым Престолом. Эта утрата особенно остро ощутилась в католическом государстве, где монарх также воплощает духовное измерение своей функции.

Май

Искренние поздравления Папе Льву XIV

Le pape Léon XIV est apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre en fin de journée le 8 mai. ©Vatican Media
Папа Лев XIV появился на балконе Собора Святого Петра поздно вечером 8 мая © Vatican Media

Спустя несколько недель после окончания траурного периода Князь Альбер II направил свои поздравления новому Папе Льву XIV: «По случаю возведения Вашего Святейшества на Папский Престол моя семья и я заверяем Вас в наших горячих молитвах о величии Вашего Понтификата и просим Вас принять наши почтительные поздравления». Это послание подчёркивает преемственность привилегированных отношений между Монако и Ватиканом, свидетельствуя о важности этого аспекта в дипломатии Монако.

Государственный визит Эммануэля Макрона – исторический момент

Visite d'État Emmanuel Macron
7 июня Эммануэль Макрон был принят в Монако Князем Альбером II с двухдневным государственным визитом, посвященным франко-монакскому сотрудничеству и защите океана © Княжеский дворец

Встреча Князя Альбера II с президентом Франции Эммануэлем Макроном – одно из главных дипломатических событий 2025 года. Этот государственный визит подчёркивает прочность франко-монакских отношений и важность диалога между двумя странами. Торжественный момент, наполненный символизмом.

palais-princier-de-monaco-_11zon
Князь Альбер II и президент Макрон провели частную беседу перед государственным ужином в тронном зале @ Аксель Бастелло / Фредерик Небенже / Микаэль Алези, Эрик Матон (Axel Bastello / Frédéric Nebinger / Michaël Alesi / Eric Mathon) / Княжеский дворец

Это – первый государственный визит президента Франции в Монако после Франсуа Миттерана в 1984 году. Президенты Франции – Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд – посещали Княжество, но в менее официальной обстановке.

Июнь

Предупреждение Князя Альбера II на 3-й Конференции ООН по океанам

le prince albert II
В понедельник, 9 июня, в Ницце открылась 3-я Конференция ООН по океану (UNOC3) © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

На открытии UNOC3 Князь Альбер II забил тревогу в защиту океана. Его приверженность защите окружающей среды, которая на протяжении многих лет лежит в основе его деятельности, проявляется с особой интенсивностью. Князь подтверждает свою позицию лидера в борьбе за защиту морских экосистем.

Июль

Трогательный вечер в честь 20-летия правления

20 ans regne prince albert ii de monaco
Vingt ans de règne
Княжеская чета с детьми прогулялась по площади, чтобы лично поприветствовать присутствующих монегасков © Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Фредерик Небенже (Michael Alesi / Axel Bastello / Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

В окружении Княгини Шарлен и их детей, наследного принца Жака и принцессы Габриэллы, Князь Альбер II отметил двадцатилетие своего правления Княжеством. Этот вечер, наполненный сплочённостью и эмоциями, подарил редкую возможность семейного единения с жителями Монако. Годовщина была принята одновременно и как размышление, и как обещание.

Сентябрь

Гордость Монако за достижения на Играх в Андорре

Князь Альбер II в сопровождении нескольких официальных лиц приветствовал монакских спортсменов в Океанографическом музее © Фредерик Небенже (Frédéric Nébinger) – Княжеский дворец

Князь также отметил исторические достижения делегации Монако на Играх малых государств Европы. Его радость очевидна по рекордным результатам спортсменов из Княжества. Этот момент воплощает в себе спортивный аспект, столь дорогой Князю, самому бывшему олимпийцу.

Октябрь

Эмоции и культура с принцессой Каролиной

prix de la Fondation Prince Pierre
prix de la Fondation Prince Pierre
prix de la Fondation Prince Pierre
Лауреаты премии Фонда Князя Пьера получили свои награды из рук Князя Альбера II и принцессы Каролины © Микаэль Алези (Michaël Alesi) / Княжеский дворец

Князь Альбер II вместе со своей сестрой, принцессой Каролиной, вручил премии Фонда Князя Пьера трём победителям: Луи-Филиппу Даламберу, Рубену Барруку и Симону Фатталь. Эта культурная церемония подчеркивает приверженность княжеской семьи интеллектуальному и художественному влиянию Монако. Церемония была отмечена передачей и влиянием культурных традиций.

Смерть Джейн Гудолл

Jane Goodall
Британская исследовательница Джейн Гудолл скончалась 1 октября в возрасте 91 года © Микаэль Алези (Michaël Alesi) / Княжеский дворец

Смерть Джейн Гудолл в возрасте 91 года глубоко потрясла Князя Альбера II в октябре этого года. Он потерял давнего союзника в своей борьбе за защиту окружающей среды. Его слова свидетельствуют о восхищении, которое он питал к знаменитому приматологу, и об искренности его приверженности защите окружающей среды. В 2008 году на самой первой церемонии вручения наград Фонда Князя Альбера II Джейн Гудолл получила премию за вклад в сохранение биоразнообразия.

Ноябрь

Исторический визит президента Португалии

Le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, s'est rendu à Monaco pour une visite officielle le vendredi 21 novembre © Benjamin Godart - Monaco Tribune
В пятницу, 21 ноября, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза посетил Монако с официальным визитом © Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

Князь Альбер II принял президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза с историческим визитом. Эта встреча на высшем уровне способствовала укреплению связей между Монако и Португалией, продемонстрировав дипломатическую открытость Княжества за пределами круга его традиционных партнёров.

Велопробег по маршруту Вуэльты 2026 года

Le Prince Albert II à la présentation du parcours de la Vuelta © Stéphane Renaux – Monaco Tribune
Князь Альбер II на презентации маршрута Вуэльты © Monaco Tribune
prince albert II à vélo dans Monaco - La Vuelta
Prince Albert II vélo la vuelta
Князь проехал на велосипеде 9,6 километров по маршруту, с которого 22 августа стартует Тур Испании © Дирекция по связям – Мануэль Витали (Manuel Vitali)

В период с октября по декабрь Князь Альбер II ознакомился с маршрутом Вуэльты 2026 года, старт которой запланирован из Монако. В шлеме и с улыбкой на лице Князь проверил трассу велосипедных гонок на время. Эти фотографии Князя, располагающего к себе и открытого к общению, иллюстрируют его страсть к спорту и личную приверженность важным событиям, приносящим славу Княжеству.

Эта серия фотографий в полной мере отражает характер Князя: целеустремленность, доступность и непоколебимую ориентацию на будущее.