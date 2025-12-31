Фоторепортаж: 2025 год Князя Альбера II – год эмоций, дипломатии и преданности делу

В этом году Князь Альбер II отметил двадцатилетие своего правления © Дирекция по связям / Мануэль Витали (Manuel Vitali) - Эдвард Райт (Edward Wright)

Наша фоторетроспектива освещает основные политические, семейные и экологические достижения Князя Альбера II.

2025 год, наполненный семейными радостями и скорбью, дипломатическими встречами и обязательствами в области охраны окружающей среды, стал для Князя годом, богатым эмоциями. В нашем материале – моменты, которые ознаменовали год правления Князя Альбера II.

Январь

Прощание с Дидье Гийомом

© Эрик Матон / Микаэль Алези / Фредерик Небенже / Аксель Бастелло (Eric Mathon / Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Axel Bastello) / Княжеский дворец

Год начался с печального события – смерти Дидье Гийома, бывшего государственного министра Монако. Вместе с Эммануэлем Макроном Князь Альбер II отдал последнюю дань уважения этому верному слуге Княжества. Эмоции на этой церемонии, знаменующей завершение тесного сотрудничества, были ощутимы. Отношение Князя к покойному министру продемонстрировало глубину их профессиональных и личных отношений.

Апрель

Монако – в трауре после смерти Папы Римского Франциска

Папская месса, отслуженная в честь Его Святейшества Папы Франциска © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

В связи со смертью Папы Франциска в Княжестве был объявлен трёхдневный национальный траур. Князь Альбер II назвал его «величайшим слугой человечества», тем самым подчеркнув глубокое уважение, связывающее Монако со Святым Престолом. Эта утрата особенно остро ощутилась в католическом государстве, где монарх также воплощает духовное измерение своей функции.

Май

Искренние поздравления Папе Льву XIV

Папа Лев XIV появился на балконе Собора Святого Петра поздно вечером 8 мая © Vatican Media

Спустя несколько недель после окончания траурного периода Князь Альбер II направил свои поздравления новому Папе Льву XIV: «По случаю возведения Вашего Святейшества на Папский Престол моя семья и я заверяем Вас в наших горячих молитвах о величии Вашего Понтификата и просим Вас принять наши почтительные поздравления». Это послание подчёркивает преемственность привилегированных отношений между Монако и Ватиканом, свидетельствуя о важности этого аспекта в дипломатии Монако.

Государственный визит Эммануэля Макрона – исторический момент

7 июня Эммануэль Макрон был принят в Монако Князем Альбером II с двухдневным государственным визитом, посвященным франко-монакскому сотрудничеству и защите океана © Княжеский дворец

Встреча Князя Альбера II с президентом Франции Эммануэлем Макроном – одно из главных дипломатических событий 2025 года. Этот государственный визит подчёркивает прочность франко-монакских отношений и важность диалога между двумя странами. Торжественный момент, наполненный символизмом.

Князь Альбер II и президент Макрон провели частную беседу перед государственным ужином в тронном зале @ Аксель Бастелло / Фредерик Небенже / Микаэль Алези, Эрик Матон (Axel Bastello / Frédéric Nebinger / Michaël Alesi / Eric Mathon) / Княжеский дворец

Это – первый государственный визит президента Франции в Монако после Франсуа Миттерана в 1984 году. Президенты Франции – Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд – посещали Княжество, но в менее официальной обстановке.

Июнь

Предупреждение Князя Альбера II на 3-й Конференции ООН по океанам

В понедельник, 9 июня, в Ницце открылась 3-я Конференция ООН по океану (UNOC3) © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

На открытии UNOC3 Князь Альбер II забил тревогу в защиту океана. Его приверженность защите окружающей среды, которая на протяжении многих лет лежит в основе его деятельности, проявляется с особой интенсивностью. Князь подтверждает свою позицию лидера в борьбе за защиту морских экосистем.

Июль

Трогательный вечер в честь 20-летия правления

Княжеская чета с детьми прогулялась по площади, чтобы лично поприветствовать присутствующих монегасков © Микаэль Алези / Аксель Бастелло / Фредерик Небенже (Michael Alesi / Axel Bastello / Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

В окружении Княгини Шарлен и их детей, наследного принца Жака и принцессы Габриэллы, Князь Альбер II отметил двадцатилетие своего правления Княжеством. Этот вечер, наполненный сплочённостью и эмоциями, подарил редкую возможность семейного единения с жителями Монако. Годовщина была принята одновременно и как размышление, и как обещание.

Сентябрь

Гордость Монако за достижения на Играх в Андорре

Князь Альбер II в сопровождении нескольких официальных лиц приветствовал монакских спортсменов в Океанографическом музее © Фредерик Небенже (Frédéric Nébinger) – Княжеский дворец

Князь также отметил исторические достижения делегации Монако на Играх малых государств Европы. Его радость очевидна по рекордным результатам спортсменов из Княжества. Этот момент воплощает в себе спортивный аспект, столь дорогой Князю, самому бывшему олимпийцу.

Октябрь

Эмоции и культура с принцессой Каролиной

Лауреаты премии Фонда Князя Пьера получили свои награды из рук Князя Альбера II и принцессы Каролины © Микаэль Алези (Michaël Alesi) / Княжеский дворец

Князь Альбер II вместе со своей сестрой, принцессой Каролиной, вручил премии Фонда Князя Пьера трём победителям: Луи-Филиппу Даламберу, Рубену Барруку и Симону Фатталь. Эта культурная церемония подчеркивает приверженность княжеской семьи интеллектуальному и художественному влиянию Монако. Церемония была отмечена передачей и влиянием культурных традиций.

Смерть Джейн Гудолл

Британская исследовательница Джейн Гудолл скончалась 1 октября в возрасте 91 года © Микаэль Алези (Michaël Alesi) / Княжеский дворец

Смерть Джейн Гудолл в возрасте 91 года глубоко потрясла Князя Альбера II в октябре этого года. Он потерял давнего союзника в своей борьбе за защиту окружающей среды. Его слова свидетельствуют о восхищении, которое он питал к знаменитому приматологу, и об искренности его приверженности защите окружающей среды. В 2008 году на самой первой церемонии вручения наград Фонда Князя Альбера II Джейн Гудолл получила премию за вклад в сохранение биоразнообразия.

Ноябрь

Исторический визит президента Португалии

В пятницу, 21 ноября, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза посетил Монако с официальным визитом © Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

Князь Альбер II принял президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза с историческим визитом. Эта встреча на высшем уровне способствовала укреплению связей между Монако и Португалией, продемонстрировав дипломатическую открытость Княжества за пределами круга его традиционных партнёров.

Велопробег по маршруту Вуэльты 2026 года

Князь Альбер II на презентации маршрута Вуэльты © Monaco Tribune

Князь проехал на велосипеде 9,6 километров по маршруту, с которого 22 августа стартует Тур Испании © Дирекция по связям – Мануэль Витали (Manuel Vitali)

В период с октября по декабрь Князь Альбер II ознакомился с маршрутом Вуэльты 2026 года, старт которой запланирован из Монако. В шлеме и с улыбкой на лице Князь проверил трассу велосипедных гонок на время. Эти фотографии Князя, располагающего к себе и открытого к общению, иллюстрируют его страсть к спорту и личную приверженность важным событиям, приносящим славу Княжеству.

Эта серия фотографий в полной мере отражает характер Князя: целеустремленность, доступность и непоколебимую ориентацию на будущее.