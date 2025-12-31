Foto: il 2025 del Principe Alberto II tra emozioni, diplomazia e impegno
Una rassegna fotografica che mette in luce i momenti salienti del Principe Alberto II in ambito politico, familiare e ambientale.
Tra gioie familiari e lutti, incontri diplomatici e impegni ambientali, il 2025 è stato un anno ricco di emozioni per il Sovrano. Riviviamo i momenti che hanno costellato l’anno del Principe Alberto II.
Gennaio
La commozione per l’addio a Didier Guillaume
L’anno si apre nel segno della tristezza con la scomparsa di Didier Guillaume, ex Ministro di Stato di Monaco. Al fianco di Emmanuel Macron, il Principe Alberto II rende un ultimo omaggio al servitore del Principato. L’emozione è palpabile durante questa cerimonia che segna la fine di una stretta collaborazione. Il gesto del Sovrano nei confronti del ministro scomparso illustra la profondità del loro rapporto professionale e umano.
Aprile
Monaco in lutto per la scomparsa di Papa Francesco
Il Principato ha osservato tre giorni di lutto nazionale in seguito alla morte di Papa Francesco. Il Principe Alberto II rende omaggio a “un grandissimo servitore dell’umanità”, sottolineando così il profondo rispetto che lega Monaco alla Santa Sede. Questa perdita ha un’eco particolare nello Stato cattolico, dove il Sovrano incarna anche la dimensione spirituale della sua funzione.
Maggio
Calorose felicitazioni a Papa Leone XIV
A poche settimane dal lutto, il Principe Alberto II porge le sue felicitazioni al nuovo Papa Leone XIV: “In occasione dell’ascesa di Sua Santità al soglio pontificio, la mia Famiglia e io stesso Le assicuriamo le nostre ferventi preghiere per la grandezza del Suo Pontificato e La preghiamo di voler accettare le nostre rispettose felicitazioni”. Questo messaggio segna la continuità dei rapporti privilegiati tra Monaco e il Vaticano, testimoniando l’importanza di questa dimensione nella diplomazia monegasca.
La visita di Stato di Emmanuel Macron, momento storico
L’incontro tra il Principe Alberto II e il Presidente francese Emmanuel Macron rappresenta uno dei momenti diplomatici salienti del 2025. Questa visita di Stato sottolinea la solidità dei rapporti franco-monegaschi e l’importanza del dialogo tra le due nazioni. Un momento protocollare carico di simbologia.
Si è trattato della prima visita di Stato di un Presidente francese a Monaco dopo quella di François Mitterrand nel 1984. I capi di Stato francesi Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy e François Hollande si erano recati nel Principato, ma in un contesto meno formale.
Giugno
L’avvertimento del Principe Alberto II all’UNOC3
All’apertura dell’UNOC3, il Principe Alberto II lancia un accorato appello per la salvaguardia degli oceani. Il suo impegno ambientale, al centro del suo lavoro da anni, si manifesta con una particolare intensità. Il Sovrano conferma la sua posizione di leader nella lotta per la protezione degli ecosistemi marini.
Luglio
Una serata di emozioni per i 20 anni di regno
Accompagnato dalla Principessa Charlène e dai figli — il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella —, il Principe Alberto II ha celebrato due decenni al vertice del Principato. Questa serata, caratterizzata dalla vicinanza e dall’emozione, offre un raro momento di intimità familiare condivisa con i monegaschi. Un anniversario che ha il sapore di un bilancio e di una promessa.
Settembre
L’orgoglio per il record monegasco ai JPEE di Andorra
Quest’anno il Sovrano ha celebrato l’impresa storica della delegazione monegasca ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. La sua gioia è evidente di fronte alle prestazioni record degli atleti del Principato. Questo momento incarna la dimensione sportiva a cui il Principe, ex atleta olimpionico, è particolarmente legato.
Ottobre
Emozione e cultura con la Principessa Carolina
Accanto alla sorella, la Principessa Carolina, il Principe Alberto II ha consegnato i Premi della Fondazione Principe Pierre ai tre vincitori: Louis-Philippe Dalembert, Ruben Barrouk e Simone Fattal. Questa cerimonia culturale sottolinea l’importanza che il prestigio intellettuale e artistico di Monaco riveste per la Famiglia Principesca. Un evento contraddistinto dalla trasmissione e dalla valorizzazione della cultura.
La commozione per la scomparsa di Jane Goodall
La morte di Jane Goodall a 91 anni lo scorso ottobre ha profondamente colpito il Principe Alberto II. Il Sovrano ha perso un’alleata di lunga data nella sua lotta per l’ambiente. Il suo omaggio testimonia l’ammirazione che nutriva per la celebre primatologa e la sincerità del suo impegno ecologico. Nel 2008, durante la primissima edizione dei Premi della Fondazione Principe Alberto II, Jane Goodall ricevette il Premio per la Biodiversità.
Novembre
La visita storica del Presidente portoghese
Il Principe Alberto II ha ricevuto il Presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa per una visita definita storica. Questo incontro al vertice ha permesso di rafforzare i legami tra Monaco e il Portogallo, segnando l’apertura diplomatica del Principato oltre i suoi partner tradizionali.
In bici sul percorso de La Vuelta 2026
Tra ottobre e dicembre, il Principe Alberto II ha esplorato il percorso de La Vuelta 2026, che partirà da Monaco. Casco in testa e sorriso sul volto, il Sovrano ha testato in bicicletta il tracciato della corsa a cronometro. Queste immagini di un Principe vicino e accessibile illustrano la sua passione per lo sport e il suo impegno personale nei grandi eventi che valorizzano il Principato.
Una serie di immagini che racconta un Principe impegnato, vicino alla gente e decisamente proiettato verso il futuro.