Foto: il 2025 del Principe Alberto II tra emozioni, diplomazia e impegno

Una rassegna fotografica che mette in luce i momenti salienti del Principe Alberto II in ambito politico, familiare e ambientale.

Tra gioie familiari e lutti, incontri diplomatici e impegni ambientali, il 2025 è stato un anno ricco di emozioni per il Sovrano. Riviviamo i momenti che hanno costellato l’anno del Principe Alberto II.

Gennaio

La commozione per l’addio a Didier Guillaume

© Eric Mathon / Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Axel Bastello / Palazzo del Principe

L’anno si apre nel segno della tristezza con la scomparsa di Didier Guillaume, ex Ministro di Stato di Monaco. Al fianco di Emmanuel Macron, il Principe Alberto II rende un ultimo omaggio al servitore del Principato. L’emozione è palpabile durante questa cerimonia che segna la fine di una stretta collaborazione. Il gesto del Sovrano nei confronti del ministro scomparso illustra la profondità del loro rapporto professionale e umano.

Aprile

Monaco in lutto per la scomparsa di Papa Francesco

La messa pontificale celebrata in omaggio a Sua Santità Papa Francesco © Eric Mathon / Palazzo del Principe

Il Principato ha osservato tre giorni di lutto nazionale in seguito alla morte di Papa Francesco. Il Principe Alberto II rende omaggio a “un grandissimo servitore dell’umanità”, sottolineando così il profondo rispetto che lega Monaco alla Santa Sede. Questa perdita ha un’eco particolare nello Stato cattolico, dove il Sovrano incarna anche la dimensione spirituale della sua funzione.

Maggio

Calorose felicitazioni a Papa Leone XIV

Papa Leone XIV si è affacciato al balcone della Basilica di San Pietro a fine giornata l’8 maggio. © Vatican Media

A poche settimane dal lutto, il Principe Alberto II porge le sue felicitazioni al nuovo Papa Leone XIV: “In occasione dell’ascesa di Sua Santità al soglio pontificio, la mia Famiglia e io stesso Le assicuriamo le nostre ferventi preghiere per la grandezza del Suo Pontificato e La preghiamo di voler accettare le nostre rispettose felicitazioni”. Questo messaggio segna la continuità dei rapporti privilegiati tra Monaco e il Vaticano, testimoniando l’importanza di questa dimensione nella diplomazia monegasca.

La visita di Stato di Emmanuel Macron, momento storico

Il 7 giugno Emmanuel Macron è stato accolto dal Principe Alberto II a Monaco per una visita di Stato di due giorni, incentrata sulla cooperazione franco-monegasca e sulla tutela degli oceani © Palazzo del Principe

L’incontro tra il Principe Alberto II e il Presidente francese Emmanuel Macron rappresenta uno dei momenti diplomatici salienti del 2025. Questa visita di Stato sottolinea la solidità dei rapporti franco-monegaschi e l’importanza del dialogo tra le due nazioni. Un momento protocollare carico di simbologia.

Il Principe Alberto II e il Presidente Macron si sono intrattenuti in privato prima di una cena di Stato nella sala del trono. © Axel Bastello / Frédéric Nebinger / Michaël Alesi / Eric Mathon / Palazzo del Principe

Si è trattato della prima visita di Stato di un Presidente francese a Monaco dopo quella di François Mitterrand nel 1984. I capi di Stato francesi Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy e François Hollande si erano recati nel Principato, ma in un contesto meno formale.

Giugno

L’avvertimento del Principe Alberto II all’UNOC3

La 3ª edizione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano (UNOC3) è iniziata lunedì 9 giugno a Nizza. © Frédéric Nebinger / Palazzo del Principe

All’apertura dell’UNOC3, il Principe Alberto II lancia un accorato appello per la salvaguardia degli oceani. Il suo impegno ambientale, al centro del suo lavoro da anni, si manifesta con una particolare intensità. Il Sovrano conferma la sua posizione di leader nella lotta per la protezione degli ecosistemi marini.

Luglio

Una serata di emozioni per i 20 anni di regno

La Coppia Principesca, accompagnata dai figli, ha percorso la piazza per salutare personalmente i monegaschi presenti. © Michael Alesi / Axel Bastello / Frédéric Nebinger / Palazzo del Principe

Accompagnato dalla Principessa Charlène e dai figli — il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella —, il Principe Alberto II ha celebrato due decenni al vertice del Principato. Questa serata, caratterizzata dalla vicinanza e dall’emozione, offre un raro momento di intimità familiare condivisa con i monegaschi. Un anniversario che ha il sapore di un bilancio e di una promessa.

Settembre

L’orgoglio per il record monegasco ai JPEE di Andorra

Il Principe Alberto II, accompagnato da diversi ufficiali, ha accolto gli atleti monegaschi presso il museo oceanografico © Frédéric Nébinger – Palazzo del Principe

Quest’anno il Sovrano ha celebrato l’impresa storica della delegazione monegasca ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. La sua gioia è evidente di fronte alle prestazioni record degli atleti del Principato. Questo momento incarna la dimensione sportiva a cui il Principe, ex atleta olimpionico, è particolarmente legato.

Ottobre

Emozione e cultura con la Principessa Carolina

I vincitori della Fondazione Principe Pierre hanno ricevuto i loro riconoscimenti direttamente dal Principe Alberto II e dalla Principessa Carolina. © Michaël Alesi / Palazzo del Principe

Accanto alla sorella, la Principessa Carolina, il Principe Alberto II ha consegnato i Premi della Fondazione Principe Pierre ai tre vincitori: Louis-Philippe Dalembert, Ruben Barrouk e Simone Fattal. Questa cerimonia culturale sottolinea l’importanza che il prestigio intellettuale e artistico di Monaco riveste per la Famiglia Principesca. Un evento contraddistinto dalla trasmissione e dalla valorizzazione della cultura.

La commozione per la scomparsa di Jane Goodall

La ricercatrice britannica Jane Goodall è morta a 91 anni lo scorso 1° ottobre © Michaël Alesi / Palazzo del Principe

La morte di Jane Goodall a 91 anni lo scorso ottobre ha profondamente colpito il Principe Alberto II. Il Sovrano ha perso un’alleata di lunga data nella sua lotta per l’ambiente. Il suo omaggio testimonia l’ammirazione che nutriva per la celebre primatologa e la sincerità del suo impegno ecologico. Nel 2008, durante la primissima edizione dei Premi della Fondazione Principe Alberto II, Jane Goodall ricevette il Premio per la Biodiversità.

Novembre

La visita storica del Presidente portoghese

Il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, si è recato a Monaco per una visita ufficiale venerdì 21 novembre © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Il Principe Alberto II ha ricevuto il Presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa per una visita definita storica. Questo incontro al vertice ha permesso di rafforzare i legami tra Monaco e il Portogallo, segnando l’apertura diplomatica del Principato oltre i suoi partner tradizionali.

In bici sul percorso de La Vuelta 2026

Il Principe Alberto II alla presentazione del percorso della Vuelta © Monaco Tribune

Il Sovrano ha percorso in bicicletta i 9,6 chilometri del tracciato che darà il via al Giro di Spagna il prossimo 22 agosto. © Direzione della Comunicazione – Manuel Vitali

Tra ottobre e dicembre, il Principe Alberto II ha esplorato il percorso de La Vuelta 2026, che partirà da Monaco. Casco in testa e sorriso sul volto, il Sovrano ha testato in bicicletta il tracciato della corsa a cronometro. Queste immagini di un Principe vicino e accessibile illustrano la sua passione per lo sport e il suo impegno personale nei grandi eventi che valorizzano il Principato.

Una serie di immagini che racconta un Principe impegnato, vicino alla gente e decisamente proiettato verso il futuro.