Фоторепортаж: 20 лет назад Князь Альбер II и Княгиня Шарлен официально оформили свои отношения на зимних Олимпийских играх

В преддверии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, в эту пятницу, 6 февраля, давайте вспомним исторический момент: 10 февраля 2006 года Князь Альбер II и Княгиня Шарлен впервые публично появились на публике на трибунах во время церемонии открытия Туринских игр.

10 февраля 2006 года на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Турине Князь Альбер II и Шарлен Уиттсток в присутствии 35 000 зрителей и миллионов телезрителей по всему миру официально оформили свои отношения. Прижавшись друг к другу, держась за руки, чтобы противостоять пьемонтскому холоду, Князь и чемпионка Южной Африки по плаванию привлекли всеобщее внимание.

Встреча у бассейна

Их история началась шестью годами ранее, в 2000 году, на соревнованиях по плаванию Mare Nostrum в Монако. 22-летняя Шарлен Уиттсток завоевала две золотые медали в плавании на 200 метров на спине. Медали ей вручил Князь Альбер II, что ознаменовало их первую встречу.

Княжеская чета на 30-й годовщине соревнований по плаванию, 9 июня 2012 г. © Княжеский дворец Монако

Молодая южноафриканская пловчиха и представить себе не могла, что этот простой протокольный жест изменит ход её жизни. Их роман по-настоящему начался в 2005 году, после того как Княгиня Шарлен направила Князю Альберу II соболезнования в связи со смертью Князя Ренье III в апреле. Затем Князь Альбер II пригласил её на ужин, и их отношения развивались вдали от вспышек фотографов.

Визит Князя Альбера II и Княгини Шарлен в Новую Зеландию, 17 октября 2011 г. © Княжеский дворец Монако

До февраля 2006 года их отношения оставались лишь слухами. Всё изменилось на олимпийских трибунах в Турине. 10 февраля во время церемонии открытия камеры со всего мира запечатлели многозначительные взгляды и нежные жесты пары. Объявление было сделано официально и незамедлительно.

Княжеская чета на праздновании столетия прихода Сен-Мартен, 13 ноября 2011 г. © Княжеский дворец Монако

Это публичное появление знаменует начало постепенной интеграции Княгини Шарлен в монегасский микромир. Она посетит ряд светских мероприятий: Бал Роз, Бал Красного Креста, Гран-при Монако. Изначально протестантка, она приняла католицизм в соответствии с требованиями конституции Монако, а также выучила французский язык.

Национальный день Монако 2010 г. © Княжеский дворец Монако

В июне 2010 года их совместное присутствие на свадьбе принцессы Виктории Шведской было воспринято как «предварительное официальное подтверждение» их собственного брака.

Княжеская свадьба в 2011 году

23 июня 2010 года Княжеский дворец объявил о помолвке пары. Долгожданная свадьба состоялась 1 и 2 июля 2011 года в атмосфере всеобщего ликования.

Княжеский дворец Монако объявляет дату свадебной церемонии Князя Альбера II и Княгини Шарлен: 22 июля 2010 года © Княжеский дворец Монако

Гражданская церемония бракосочетания состоялась в пятницу в Тронном зале, а на следующий день во дворе Княжеского дворца прошла религиозная церемония, которую отслужил монсеньор Бернард Барси.

Свадьба Князя Альбера II и Княгини Шарлен, 1 июля 2011 г. © Княжеский дворец Монако

На религиозном венчании присутствовало около 800 гостей, в том числе многие коронованные особы и видные международные деятели. Княгиня Шарлен в белом атласном платье от Джорджо Армани появилась под руку со своим отцом. После церемонии княжеская чета отправилась в часовню Святой Девоты, где невеста, согласно монегасской традиции, возложила свой букет – момент, полный сильных эмоций, который оставил неизгладимое впечатление.

Презентация княжеских близнецов, 7 января 2015 г. © Княжеский дворец Монако

10 декабря 2014 года в Монако произошло историческое событие в Больничном центре Княгини Грейс. Принцесса Габриэлла родилась в 17:04, а две минуты спустя, в 17:06, родился её брат, наследный принц Жак. В соответствии с Конституцией Монако, предусматривающей первородство по мужской линии, он стал наследником престола, несмотря на то что родился после своей сестры.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен на церемонии вручения премии Княгини Грейс 1 ноября 2011 года в Нью-Йорке © Княжеский дворец Монако

Спустя двадцать лет после того, как они официально оформили свои отношения на трибунах Турина, княжеская чета продолжает трогать сердца людей. В июле 2025 года на 76-м гала-вечере Красного Креста Монако Княгиня Шарлен сделала заявление: «Мой господин, Альбер, ты знаешь, что я всегда буду на твоей стороне, как и все монегаски. Мы любим тебя, мы поддерживаем тебя и благодарим за то, что ты всегда рядом с нами».

76-й гала-вечер Красного Креста Монако, 12 июля 2025 г. © Княжеский дворец Монако

Двадцать лет спустя, снова в Италии

В понедельник, 2 февраля, Князь Альбер II принял участие в открытии 145-й сессии Международного олимпийского комитета в Ла Скала в Милане, за несколько дней до церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. Член МОК с 1985 года, Князь Альбер встретился с принцессой Анной, также бывшей олимпийской чемпионкой и членом МОК.

Спустя двадцать лет после Турина Италия вновь принимает зимние Олимпийские игры. Этот аспект не мог ускользнуть от внимания Князя Альбера II, чья приверженность олимпийским и экологическим ценностям остаётся неизменной. Княгиня Шарлен не сопровождала Князя в Милане, но она была рядом с ним несколькими днями ранее во время празднования Дня Святой Девоты в порту Эркюль.

Княжеская чета, состоящая в браке почти 14 лет и воспитывающая двоих 11-летних детей, продолжает демонстрировать общую страсть к спорту, которая свела их вместе более двадцати пяти лет назад у бассейна в Монако.