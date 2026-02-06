Фоторепортаж: 20 лет назад Князь Альбер II и Княгиня Шарлен официально оформили свои отношения на зимних Олимпийских играх
В преддверии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, в эту пятницу, 6 февраля, давайте вспомним исторический момент: 10 февраля 2006 года Князь Альбер II и Княгиня Шарлен впервые публично появились на публике на трибунах во время церемонии открытия Туринских игр.
10 февраля 2006 года на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Турине Князь Альбер II и Шарлен Уиттсток в присутствии 35 000 зрителей и миллионов телезрителей по всему миру официально оформили свои отношения. Прижавшись друг к другу, держась за руки, чтобы противостоять пьемонтскому холоду, Князь и чемпионка Южной Африки по плаванию привлекли всеобщее внимание.
Встреча у бассейна
Их история началась шестью годами ранее, в 2000 году, на соревнованиях по плаванию Mare Nostrum в Монако. 22-летняя Шарлен Уиттсток завоевала две золотые медали в плавании на 200 метров на спине. Медали ей вручил Князь Альбер II, что ознаменовало их первую встречу.
Молодая южноафриканская пловчиха и представить себе не могла, что этот простой протокольный жест изменит ход её жизни. Их роман по-настоящему начался в 2005 году, после того как Княгиня Шарлен направила Князю Альберу II соболезнования в связи со смертью Князя Ренье III в апреле. Затем Князь Альбер II пригласил её на ужин, и их отношения развивались вдали от вспышек фотографов.
До февраля 2006 года их отношения оставались лишь слухами. Всё изменилось на олимпийских трибунах в Турине. 10 февраля во время церемонии открытия камеры со всего мира запечатлели многозначительные взгляды и нежные жесты пары. Объявление было сделано официально и незамедлительно.
Это публичное появление знаменует начало постепенной интеграции Княгини Шарлен в монегасский микромир. Она посетит ряд светских мероприятий: Бал Роз, Бал Красного Креста, Гран-при Монако. Изначально протестантка, она приняла католицизм в соответствии с требованиями конституции Монако, а также выучила французский язык.
В июне 2010 года их совместное присутствие на свадьбе принцессы Виктории Шведской было воспринято как «предварительное официальное подтверждение» их собственного брака.
Княжеская свадьба в 2011 году
23 июня 2010 года Княжеский дворец объявил о помолвке пары. Долгожданная свадьба состоялась 1 и 2 июля 2011 года в атмосфере всеобщего ликования.
Гражданская церемония бракосочетания состоялась в пятницу в Тронном зале, а на следующий день во дворе Княжеского дворца прошла религиозная церемония, которую отслужил монсеньор Бернард Барси.
На религиозном венчании присутствовало около 800 гостей, в том числе многие коронованные особы и видные международные деятели. Княгиня Шарлен в белом атласном платье от Джорджо Армани появилась под руку со своим отцом. После церемонии княжеская чета отправилась в часовню Святой Девоты, где невеста, согласно монегасской традиции, возложила свой букет – момент, полный сильных эмоций, который оставил неизгладимое впечатление.
10 декабря 2014 года в Монако произошло историческое событие в Больничном центре Княгини Грейс. Принцесса Габриэлла родилась в 17:04, а две минуты спустя, в 17:06, родился её брат, наследный принц Жак. В соответствии с Конституцией Монако, предусматривающей первородство по мужской линии, он стал наследником престола, несмотря на то что родился после своей сестры.
Спустя двадцать лет после того, как они официально оформили свои отношения на трибунах Турина, княжеская чета продолжает трогать сердца людей. В июле 2025 года на 76-м гала-вечере Красного Креста Монако Княгиня Шарлен сделала заявление: «Мой господин, Альбер, ты знаешь, что я всегда буду на твоей стороне, как и все монегаски. Мы любим тебя, мы поддерживаем тебя и благодарим за то, что ты всегда рядом с нами».
Двадцать лет спустя, снова в Италии
В понедельник, 2 февраля, Князь Альбер II принял участие в открытии 145-й сессии Международного олимпийского комитета в Ла Скала в Милане, за несколько дней до церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. Член МОК с 1985 года, Князь Альбер встретился с принцессой Анной, также бывшей олимпийской чемпионкой и членом МОК.
Спустя двадцать лет после Турина Италия вновь принимает зимние Олимпийские игры. Этот аспект не мог ускользнуть от внимания Князя Альбера II, чья приверженность олимпийским и экологическим ценностям остаётся неизменной. Княгиня Шарлен не сопровождала Князя в Милане, но она была рядом с ним несколькими днями ранее во время празднования Дня Святой Девоты в порту Эркюль.
Княжеская чета, состоящая в браке почти 14 лет и воспитывающая двоих 11-летних детей, продолжает демонстрировать общую страсть к спорту, которая свела их вместе более двадцати пяти лет назад у бассейна в Монако.