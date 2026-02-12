En images : les tenues les plus marquantes de la Princesse Stéphanie de Monaco

Entre codes modernes assumés et élégance sobre, la Princesse Stéphanie cultive une signature vestimentaire qui lui est propre. Monaco Tribune s’est penché sur ses récents looks affichés à l’occasion de plusieurs évènements en 2025 et 2026.

1. Le look Goldman au gala Fight Aids Monaco

La Princesse Stéphanie organise tous les ans un grand gala au mois de juillet 2025 afin de lever des fonds © Oliv_htl – Nebinger

Pour la soirée caritative de son association Fight Aids Monaco en juillet 2025, la Princesse Stéphanie a surpris en rendant hommage à Jean-Jacques Goldman. Chemise blanche impeccable et cravate noire, elle a adopté la tenue emblématique du chanteur pour ce concert « Goldmen – Tribute 100 % Goldman » au Sporting Monte-Carlo. Une silhouette androgyne parfaitement maîtrisée, aux côtés du Prince Albert II, de Louis et Marie Ducruet et Camille Gottlieb.

2. La robe Dior qui a fait sensation au Global Gift Gala

La Princesse Stéphanie aux côtés d’Eva Longoria au Global Gift Gala en octobre 2025 © Frederic Nebinger / Palais Princier

L’apparition la plus commentée de l’année. Pour la première édition monégasque du Global Gift Gala, organisée par sa fille Camille Gottlieb, la Princesse Stéphanie a créé l’événement dans une robe fourreau noire à épaule asymétrique dénudée signée Dior. Sa coupe de cheveux courte façon pixie cut a suscité la curiosité des observateurs : certains y ont vu un retour aux années 1980, d’autres un choix osé, très moderne. Une chose est certaine : elle n’a laissé personne indifférent.

3. Sobriété patriotique pour la Fête Nationale

© Stéphane Renaux – Monaco Tribune

Pour les célébrations du 20e anniversaire de règne du Prince Albert II lors de la Fête Nationale, la Princesse Stéphanie a opté pour une tenue de couleur pâle discrète, fidèle à sa philosophie vestimentaire. Au balcon du Palais, entourée de Louis Ducruet, Marie Ducruet et Camille Gottlieb, elle a privilégié le confort à l’apparat. Une approche qui contraste avec les silhouettes sophistiquées de la Princesse Charlène, habillée en Armani, ou de Charlotte Casiraghi en jaune Chanel ou encore Beatrice Borromeo et son ensemble Dior.

4. Présidente du chapiteau au Festival du Cirque

© Frédéric Nebinger © Frédéric Nebinger, Sarah Steck et Stéphane Danna

Pour le traditionnel photocall de l’édition 2026 du plus célèbre festival de cirque au monde, dont elle est présidente, la Princesse Stéphanie a opté pour une tenue décontractée mais stylée, en phase avec l’ambiance du chapiteau : un pull bleu sobre, floqué « staff », (allégorie de sa position d’organisatrice), porté probablement avec jean, incarnant une image moins protocolaire et plus proche des artistes et du public. La fille de Grace Kelly a été rejointe par son frère, le Prince Albert II, pour la soirée d’inauguration. Habillée d’un manteau immaculé par dessus un ensemble noir, elle arborait fièrement une écharpe aux couleurs de l’affiche officielle du festival. Une présence tournée vers l’événement lui‑même plutôt que vers la mode pure.

5. Les apparitions associatives : le casual chic comme uniforme

La Princesse Stéphanie lors de l’inauguration de l’espace pour enfants Little Wonders © Frédéric Nebinger / Palais princier La Princesse Stéphanie était présente lors du déploiement annuel des courtepointes © Frédéric Nébinger En juin 2025, la Princesse Stéphanie a célébré les quinze années d’existence de la Maison de vie de Carpentras © Frédéric Nebinger La Princesse Caroline et sa sœur, la Princesse Stéphanie © Frédéric Nebinger / Palais princier

Tout au long de l’année, que ce soit auprès des aînés de Monaco avec sa fille ou lors d’actions caritatives, la Princesse Stéphanie privilégie pulls confortables, hauts blancs, tenues sobres et accessoires discrets. Un vestiaire fonctionnel qui reflète son engagement sur le terrain plutôt que sur les tapis rouges. Récompensée par l’insigne d’Officier de la Légion d’honneur en octobre 2025 et faite Commandeur de l’ordre du Mérite culturel en novembre, elle prouve que l’élégance ne se mesure pas uniquement à l’éclat d’une robe.