La Princesse Stéphanie et sa fille Camille célèbrent la Fête Nationale auprès des aînés

La Princesse Stéphanie en compagnie de sa fille Camille Gottlieb © Frédéric Nebinger / Palais princier

À la veille de la Fête Nationale, la Princesse Stéphanie et sa fille Camille Gottlieb ont perpétué une tradition chère au cœur de la Principauté en rendant visite aux seniors monégasques.

Ce mardi 18 novembre, la Princesse Stéphanie s’est rendue au Foyer Rainier III pour un après-midi placé sous le signe de la convivialité et de l’attention. Accompagnée de sa fille Camille Gottlieb, déjà présente aux côtés du couple Princier lors de la distribution de colis à la Croix-Rouge monégasque le 14 novembre, elle a remis plus de 900 cadeaux aux aînés de la Principauté.

Sourires, échanges chaleureux et gestes d’affection ont rythmé cette rencontre devenue un rendez-vous attendu chaque année, s’inscrivant dans la continuité des actions menées par la Famille Princière en cette période festive.

© Frédéric Nebinger / Palais princier © Frédéric Nebinger / Palais princier © Frédéric Nebinger / Palais princier © Frédéric Nebinger / Palais princier

Une semaine de célébrations pour la cadette du Prince Rainier III

Cette visite intervient après une cérémonie particulièrement émouvante au Palais Princier. La Princesse Stéphanie y a été élevée au rang de Commandeur de l’Ordre du Mérite Culturel, distinction remise par sa sœur, la Princesse de Hanovre, en présence de son frère le Prince Albert II et de ses enfants Louis Ducruet et Camille Gottlieb.

Cette promotion récompense plusieurs décennies d’engagement dans le tissu culturel monégasque, notamment son investissement remarquable dans les arts du cirque, passion qui traverse toute sa vie.