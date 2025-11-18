Découvrir Monaco
Brève

La Princesse Stéphanie reçoit une distinction particulière des mains de sa sœur

Par Stéphane Renaux
Publié le 18 novembre 2025
2 minutes de lecture
Princesses Caroline & Stéphanie
La Princesse Caroline et sa sœur, la Princesse Stéphanie © Frédéric Nebinger / Palais princier
Par Stéphane Renaux
18 novembre 2025
2 minutes de lecture

Le Souverain a présidé la cérémonie annuelle qui récompense les acteurs majeurs de la vie culturelle monégasque. Un événement marqué par l’élévation de la Princesse Stéphanie au rang de Commandeur, sous les yeux de son frère, le Prince Albert II.

La tradition s’est perpétuée au Palais Princier en ce mardi 18 novembre avec la remise des distinctions de l’Ordre du Mérite Culturel. Dans une atmosphère empreinte d’émotion, la Princesse Stéphanie a reçu sa médaille de Commandeur des mains de sa sœur, la Princesse de Hanovre, sous les yeux de ses enfants, Louis Ducruet et Camille Gottlieb.

Famille Princière
Le Prince Albert II entouré de sa famille © Frédéric Nebinger / Palais princier

Six parcours artistiques mis à l’honneur

Cette promotion récompense plusieurs décennies d’implication dans le tissu culturel et associatif monégasque, avec un accent particulier sur les arts du cirque, domaine dans lequel la cadette du Prince Rainier III et de la Princesse Grace s’est particulièrement investie tout au long de sa vie.

La Princesse Stéphanie : portrait d’une « princesse rock » et « avant-gardiste » sur TF1

Aux côtés de la Princesse Stéphanie, six autres personnalités ont été décorées : Ashok Adicéam, Bjorn Dahlström, Damien Mac Donald, Bruno Montovani, Isabelle Minioni et Pierre Nouvion Duboys de Lavigerie. Leurs contributions couvrent un spectre varié, des arts plastiques à la conservation patrimoniale, en passant par la musique et le mécénat.

Dans son allocution, la Princesse de Hanovre a souligné le rôle primordial de la culture comme patrimoine partagé. Elle a rendu hommage à deux figures historiquement liées à Monaco : Joséphine Baker, qui fit de la Principauté sa dernière terre d’adoption, et le compositeur Pierre Boulez. Cette cérémonie s’inscrit dans les festivités de la Fête Nationale qui se tiendra ce mercredi 19 novembre. Un moment privilégié pour célébrer ceux qui contribuent au rayonnement artistique et intellectuel de Monaco.

La Princesse Stéphanie et sa famille aux côtés des lauréats © Frédéric Nebinger / Palais princier