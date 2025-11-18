Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Publicité »
Brève

Le Prince Albert II honore des sportifs avant la fête nationale monégasque

Par Stéphane Renaux
Publié le 18 novembre 2025
2 minutes de lecture
Prince Albert Louis Ducruet Louis II
Le Prince Albert II aux côtés de Louis Ducruet © Frédéric Nebinger / Palais princier
Par Stéphane Renaux
- 18 novembre 2025
2 minutes de lecture

Le Souverain monégasque a remis, en compagnie de son épouse, la Princesse Charlène, les Médailles de l’Éducation Physique et des Sports à 53 récipiendaires au stade Louis-II.

La Principauté a célébré ses talents sportifs ce lundi lors de la traditionnelle remise des Médailles de l’Éducation Physique et des Sports. Dans l’enceinte du stade Louis-II, le Prince Albert II a distingué pas moins de 53 personnalités pour leur contribution au rayonnement du sport monégasque. La cérémonie s’est déroulée en présence de son épouse la Princesse Charlène, la Princesse Stéphanie, mais également sa fille Camille Gottlieb et Marie Ducruet.

Le Prince Albert II, la Princesse Charlène et la Princesse Stéphanie © Frédéric Nebinger / Palais princier

Louis Ducruet distingué

Parmi les médaillés, Louis Ducruet s’est vu attribuer la médaille de bronze. Cette distinction salue son investissement à la tête des Barbagiuans de Monaco, le club de football dont il assure la présidence. Le fils de la Princesse Stéphanie s’implique activement dans le développement de cette formation locale, contribuant à promouvoir la pratique du ballon rond en Principauté.

AS Monaco Omnisports : revivez les temps forts d’une cérémonie pas comme les autres

Au-delà des personnalités médiatiques, cette remise de médailles valorise l’ensemble des artisans du sport monégasque, en l’occurrence les athlètes, les entraîneurs, les dirigeants, sans oublier les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour l’animation sportive du territoire. À noter la récompense décernée à Valentin Vacherot, auteur d’une fin de saison remarquable sur le circuit ATP.

Le Prince Albert II honore Valentin Vacherot © Frédéric Nebinger / Palais princier

Ces distinctions, décernées avant la Fête Nationale, incarnent la reconnaissance de la Principauté envers ceux qui perpétuent les valeurs d’excellence, de dépassement de soi et d’esprit d’équipe. Des valeurs chères à Monaco, qui place le sport au cœur de son identité et de son attractivité internationale.

Publicité »
Le Prince Albert II au stade Louis II avec les médaillés © Frédéric Nebinger / Palais princier