Le Prince Albert II honore des sportifs avant la fête nationale monégasque

Le Souverain monégasque a remis, en compagnie de son épouse, la Princesse Charlène, les Médailles de l’Éducation Physique et des Sports à 53 récipiendaires au stade Louis-II.

La Principauté a célébré ses talents sportifs ce lundi lors de la traditionnelle remise des Médailles de l’Éducation Physique et des Sports. Dans l’enceinte du stade Louis-II, le Prince Albert II a distingué pas moins de 53 personnalités pour leur contribution au rayonnement du sport monégasque. La cérémonie s’est déroulée en présence de son épouse la Princesse Charlène, la Princesse Stéphanie, mais également sa fille Camille Gottlieb et Marie Ducruet.

Le Prince Albert II, la Princesse Charlène et la Princesse Stéphanie © Frédéric Nebinger / Palais princier

Louis Ducruet distingué

Parmi les médaillés, Louis Ducruet s’est vu attribuer la médaille de bronze. Cette distinction salue son investissement à la tête des Barbagiuans de Monaco, le club de football dont il assure la présidence. Le fils de la Princesse Stéphanie s’implique activement dans le développement de cette formation locale, contribuant à promouvoir la pratique du ballon rond en Principauté.

Au-delà des personnalités médiatiques, cette remise de médailles valorise l’ensemble des artisans du sport monégasque, en l’occurrence les athlètes, les entraîneurs, les dirigeants, sans oublier les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour l’animation sportive du territoire. À noter la récompense décernée à Valentin Vacherot, auteur d’une fin de saison remarquable sur le circuit ATP.

Le Prince Albert II honore Valentin Vacherot © Frédéric Nebinger / Palais princier

Ces distinctions, décernées avant la Fête Nationale, incarnent la reconnaissance de la Principauté envers ceux qui perpétuent les valeurs d’excellence, de dépassement de soi et d’esprit d’équipe. Des valeurs chères à Monaco, qui place le sport au cœur de son identité et de son attractivité internationale.