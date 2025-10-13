Phénoménal, Valentin Vacherot réalise l’impossible à Shanghai et écrit l’histoire de Monaco 

Le Monégasque Valentin Vacherot, 204e mondial, est entré dans l’histoire du tennis en remportant dimanche le Masters 1000 de Shanghai, devenant le joueur le moins bien classé de l’histoire à s’imposer dans un tournoi de ce calibre.

Suite et fin d’un parcours dantesque pour le monégasque Valentin Vacherot à l’ATP 1000 de Shanghai qui a signé une performance extraordinaire en s’imposant face à son cousin Arthur Rinderknech en finale du tournoi. À Monaco, à l’instar des supporters réunis devant les écrans du Monte-Carlo Country club – club de formation du champion monégasque – le Prince Albert II, lui-même en a eu le souffle coupé. « C’est tout simplement époustouflant, je n’ai pas d’adjectif qui convienne à cet exploit », confie-t-il rempli de fierté au micro de Monaco Info.

Trophée en main après un duel épique qui restera gravé dans les annales, Valentin Vacherot déclare avec émotion : « Il doit y avoir un perdant, mais je pense qu’il y a deux gagnants aujourd’hui, une famille qui a gagné ». Face à son cousin français Arthur Rinderknech, Vacherot a dû renverser la vapeur après avoir perdu le premier set (4-6) en réalisant en véritable tour de force et empocher les deux sets suivants. Vacherot a conclu sur une balle de match avec un coup droit foudroyant le long de la ligne, avant que les deux hommes ne s’effondrent en larmes. Score final : 4-6, 6-3, 6-3

Un parcours XXL

Pour réaliser l’exploit le joueur de 26 ans a dû se frayer un chemin depuis les qualifications, se défaire des talents actuels du circuit, Laslo Djere, Alexander Bublik, Tomas Machac, puis Tallon Griekspoor en huitièmes de finale pour devenir le premier Monégasque à atteindre les quarts d’un Masters 1000.

La suite fut encore plus spectaculaire. Vacherot a renversé Holger Rune (2-6, 7-6, 6-4) après 2h59 de bataille. Puis l’impensable en demi-finale : une victoire nette contre le quadruple tenant du titre Novak Djokovic (6-3, 6-4), sous les yeux de Mélanie-Antoinette De Massy, la présidente de la Fédération Monégasque de tennis.

Premier Monégasque à remporter un titre ATP majeur, Vacherot bondit au 40e rang mondial et empoche 1,1 million de dollars, doublant ainsi les gains de toute sa carrière.