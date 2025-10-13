Fenomenale, Valentin Vacherot realizza l’impossibile a Shanghai ed entra nella storia di Monaco 

Il monegasco Valentin Vacherot, 204° nella classifica mondiale, entra nella storia del tennis. Domenica si è aggiudicato il Masters 1000 di Shanghai, diventando il giocatore con il posto in classifica più basso della storia a vincere un torneo di questo calibro.

Il monegasco Valentin Vacherot ha concluso la sua corsa dantesca all’ATP 1000 di Shanghai con una prestazione straordinaria, battendo il cugino Arthur Rinderknech nella finale del torneo. A Monaco, i fan riuniti davanti agli schermi del Monte-Carlo Country Club, dove si allena il campione monegasco, e il Principe Alberto II in persona sono rimasti senza fiato. “È semplicemente incredibile”, ha dichiarato orgoglioso a Monaco Info, “non riesco a trovare un aggettivo per descriverlo”.

Con il trofeo in mano dopo un duello epico che passerà alla storia, Valentin Vacherot afferma emozionato: “Ci deve per forza essere un perdente, ma credo che oggi ci siano due vincitori, una famiglia che ha vinto”. Contro il cugino francese Arthur Rinderknech, Vacherot ha dovuto ribaltare la situazione dopo aver perso il primo set (4-6), lanciandosi in un vero e proprio tour de force per vincere i due set successivi. Vacherot ha concluso il match point con un dritto fulminante sulla linea, prima che entrambi i giocatori scoppiassero in lacrime. Punteggio finale: 4-6, 6-3, 6-3

Un percorso incredibile

Per raggiungere l’obiettivo, il ventiseienne ha dovuto lottare nei turni di qualificazione, sconfiggendo gli attuali talenti del tour Laslo Djere, Alexander Bublik, Tomas Machac e poi Tallon Griekspoor agli ottavi di finale, diventando il primo monegasco ad aver raggiunto i quarti di finale di un Masters 1000.

Le imprese successive sono state ancora più spettacolari. Vacherot ha sconfitto Holger Rune (2-6, 7-6, 6-4) dopo 2 ore e 59 minuti di battaglia. Poi l’impensabile, l’arrivo in semifinale: una vittoria netta sul quattro volte detentore del titolo Novak Djokovic (6-3, 6-4), sotto gli occhi di Mélanie-Antoinette De Massy, presidente della Federazione tennistica monegasca.

Primo monegasco a vincere un titolo ATP importante, Vacherot balza al 40º posto nel ranking mondiale e incassa 1,1 milioni di dollari, raddoppiando così i guadagni di tutta la sua carriera.