Valentin Vacherot se hisse en quart de finale à Shanghaï pour défier Holger Rune

Le joueur de la Principauté réalise l’exploit de sa carrière en se qualifiant pour les quarts de finale du Masters 1000 après une victoire arrachée contre le Néerlandais Tallon Griekspoor.

Valentin Vacherot a battu la tête de série numéro 27, Tallon Griekspoor, sur le score de 4-6, 7-6(1), 6-4 ce mardi à Shanghai, au terme d’un match marathon de 2 heures et 22 minutes qui s’est achevé peu avant 1 heure du matin. Le Monégasque, classé 204e mondial et issu des qualifications, devient ainsi le premier joueur de la Principauté à atteindre un quart de finale d’un tournoi ATP.

Dans les moments décisifs, le Monégasque a sauvé six balles de break à 4-6, 5-5 (0-40) grâce à un service percutant et un coup droit gagnant le long de la ligne. Sa victoire au tie-break du deuxième set a relancé la rencontre avant qu’il ne s’impose dans la manche décisive.

Un parcours exceptionnel

Valentin Vacherot, parfois surnommé le « Double V » a enchaîné trois victoires consécutives contre des joueurs du top 30 du classement ATP, éliminant successivement Alexander Bublik (14e tête de série), Tomas Machac (20e) et désormais Griekspoor. Une performance d’autant plus remarquable qu’elle fait suite à une période difficile marquée par six mois d’absence pour blessure en 2024. Le Monégasque Valentin Vacherot qualifié pour les 8èmes de finale à Shanghai

Cap sur le top 100 mondial

Vacherot affrontera la tête de série numéro 10, le Danois Holger Rune – dans une forme actuelle redoutable – à 9 heures pour une s’offrir une place en demi-finale. Grâce à son parcours exceptionnel, le Monégasque a déjà engrangé 220 points ATP (20 pour les qualifications et 200 pour son accession aux quarts de finale), lui permettant de bondir de 74 places au classement en direct, passant de la 204e à la 130e position mondiale.

Une victoire contre Holger Rune lui ouvrirait les portes du top 100 pour la première fois de sa carrière. Le joueur de 26 ans s’était approché de cet objectif en juin 2024 en atteignant la 110e place mondiale, son meilleur classement à ce jour.