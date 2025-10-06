Le Monégasque Valentin Vacherot qualifié pour les 8èmes de finale à Shanghai

Valentin Vacherot poursuit son parcours à Shanghai © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Le Monégasque a profité de l’abandon de son adversaire Tomas Machac et affrontera au prochain tour le Néerlandais Tallon Griekspoor au Masters 1000 de Shanghai.

Après sa belle performance au tour précédent face au fantasque kazakhstanais Alexander Bublik, tête de série numéro 14, c’est une autre tête de série que le joueur monégasque a éliminé lors du tournoi, en l’occurrence l’actuel 23ème mondial.

Le droitier a démarré le match tambour battant en remportant la première manche 6/0 en moins d’une demi-heure. Lors de la seconde manche, le Tchèque n’a pu inscrire qu’un seul jeu, trop diminué physiquement pour continuer.

Vacherot keeps shocking Shanghai 👏



After stunning No. 17 Bublik, he advances to the last 16 as Machac retires at 0-6 1-3.@val_vacherot #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/zInXHsZcI8 — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 5, 2025

Pas l’adversaire attendu

Issu des qualifications, Valentin Vacherot égale sa meilleure performance de la saison en Masters 1000, après celui disputé à domicile au Rolex Monte-Carlo Masters en avril dernier, où il avait été éliminé par le Bulgare Grigor Dimitrov en 3 sets.

Valentin Vacherot en forme au Masters 1000 de Shanghai © ATP / Rolex Monte-Carlo Masters

Au prochain tour, le 204ème joueur mondial devait potentiellement se mesurer à l’Italien Jannik Sinner, mais le numéro 2 mondial a été contraint d’abandonner lui aussi, en raison de crampes à la cuisse droite puis à la jambe gauche.

Not how anyone wanted it to end 😢



Jannik Sinner is forced to retire hurt in the third set meaning Tallon Griekspoor progresses to the next round #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/QRowNyQwLx — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2025

Le tournoi se joue dans des conditions parfois extrêmes avec un taux d’humidité proche des 90% et des températures nocturnes élevées, ce qui a contribué de nombreux joueurs à abandonner. Dans la deuxième partie de tableau, le match de Valentin Vacherot devrait se dérouler mardi 7 octobre à 14 heures.