Rolex Monte-Carlo Masters 2025 : Clap de fin au 2e tour pour le Monégasque Valentin Vacherot

Après l’élimination retentissante de Novak Djokovic dès le premier tour face à Alejandro Tabilo, c’est Valentin Vacherot qui a bien failli créer une nouvelle sensation ce mercredi. La Wild Card monégasque, 255e joueur mondial, a mené un set et un break contre Grigor Dimitrov, 18e mondial, avant de voir la rencontre lui échapper.

Sous le regard attentif de la Présidente du tournoi, Mme Mélanie-Antoinette de Massy, et de nombreux supporters qui scandaient son nom, Valentin Vacherot – déjà tombeur de Jan-Lennard Struff au premier tour – semblait en place pour réaliser l’inattendu. Malgré une douleur persistante limitant sa puissance au service, le joueur local a, à plusieurs reprises, dominé le Bulgare.

© Direction de la Communication – Jean-Charles Vinaj

Dimitrov méconnaissable puis ressuscité

Pendant plus d’une heure, « Baby Federer » était méconnaissable. Accumulant 34 fautes directes, multipliant les coups droits hors des limites et des amorties de revers sans conviction. Épaulé par son demi-frère et entraîneur Benjamin Balleret – seul Monégasque à avoir atteint le 3e tour de ce tournoi en 2006 – Vacherot pouvait légitimement croire à l’exploit sur le court des Princes, son terrain favori ici, surtout après avoir accroché le premier set 4-6.

© Direction de la Communication – Jean-Charles Vinaj

Hélas, le match a soudainement basculé. Refusant une défaite inexplicable, Dimitrov a radicalement changé de stratégie. Au lieu de forcer son jeu, il a ralenti le rythme, obligeant son adversaire à jouer un coup supplémentaire à chaque échange. Et sans surprise, cette stratégie a payé.

« Vous savez, c’est la terre battue, tout peut arriver jusqu’au dernier point sur cette surface. Et puis c’est difficile d’avoir ses repères si vite sur terre en revenant de Miami. Je m’en suis sorti », a tenté d’expliquer Dimitrov.

© Direction de la Communication – Jean-Charles Vinaj

Fin du rêve pour Vacherot

Une fois l’égalité rétablie, le bras de Dimitrov s’est complètement libéré tandis que celui de Vacherot tremblait de plus en plus. Après 1h51 de jeu, le Bulgare s’est finalement imposé 4-6, 6-3, 6-1.

Pour le Monégasque, la déception est immense et le sentiment de déjà-vu se fait ressentir, mais une chose est sûre, il se sera battu jusqu’au bout devant son public, extrêmement fier de son parcours.

