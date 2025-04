Devant un public en folie, le Monégasque Valentin Vacherot signe sa première victoire au Rolex Monte-Carlo Masters

Ce dimanche 6 avril, Valentin Vacherot a marqué les esprits pour son entrée en lice au Rolex Monte-Carlo Masters 2025. 259e joueur mondial, il a créé la sensation en dominant Jan Lennard Struff (49e) sur le score sans appel de 6-2, 6-1 en seulement 58 minutes. Cette victoire éclatante lui offre une qualification pour le second tour d’un tournoi Masters 1000.

En quatre participations au prestigieux tournoi monégasque, c’est la première fois que Valentin Vacherot, bénéficiaire d’une wild-card, parvient à remporter un match dans le tableau principal. L’exploit est d’autant plus remarquable que son adversaire n’était pas n’importe qui : finaliste du Masters 1000 de Madrid en 2023, Struff avait atteint les quarts de finale à Monte-Carlo cette même année.

En communion avec le public monégasque

Sur un Court des Princes en ébullition, l’ambiance était fantastique. Face à cette ferveur populaire, le droitier de 26 ans, visiblement ému devant sa famille et ses compatriotes, a peiné à trouver ses mots : « Que dire… C’est juste un truc de malade ». Le joueur a confié son désir de prolonger ce moment unique : « C’est un bouleversement d’émotion et j’avais envie de rester une heure sur le court avec tout le monde… »

La présidente du tournoi, Mélanie-Antoinette de Massy, était sans faute présente pour cet événement majeur de la journée, allant même jusqu’à s’excuser auprès de certains officiels pour aller soutenir le talent local.

À la sortie du court, Vacherot n’a pas caché son plaisir, prenant le temps de signer des autographes aux nombreux enfants qui l’attendaient.

Revenir de loin pour un nouveau défi de taille

Le succès de Vacherot prend une dimension particulière au regard de son parcours récent. Alors qu’il s’approchait du Top 100 en 2024, le Monégasque a vu sa progression freinée par une blessure à l’épaule, le contraignant à traverser plusieurs mois difficiles.

« Je me sens de mieux en mieux, surtout depuis les deux dernières semaines. Je monte en puissance depuis mon retour sur terre », a expliqué le héros du jour après sa victoire. Concernant sa performance exceptionnelle, il a ajouté avec une certaine humilité : « On ne peut jamais s’imaginer battre en 50 minutes un joueur top 50. Mais dans ma tête j’avais un petit truc qui me disait que ça pouvait être mon jour. »

Au second tour, ce mercredi, Vacherot pourrait retrouver Grigor Dimitrov, si le Bulgare vient à bout de Nicolas Jarry. Une affiche qui rappellera des souvenirs au joueur monégasque, puisqu’il avait affronté Dimitrov l’année dernière à ce même stade de la compétition, s’inclinant 7-5, 6-2. L’aventure du Monégasque dans cette édition 2025 sera désormais suivie de très, très près par de nombreux supporters.

