Nouvel exploit de Valentin Vacherot, qualifié pour les demi-finales à Shanghai

Le rêve se poursuit pour le Monégasque, tombeur en quart de finale ce jeudi matin d‘Holger Rune à Shanghai. Une performance remarquable à l’issue de laquelle il n’a pu contenir son émotion.

Décidément, les journées se suivent et se ressemblent pour le joueur de la Principauté en Chine, vainqueur d’un long combat de trois heures de jeu contre le Danois, tête de série numéro dix en trois sets 2-6 7-6 (4) 6-4. Cette nouvelle victoire de prestige lui permet de rejoindre pour la première fois de sa carrière le dernier carré d’un Masters 1000.

Malgré la perte de la première manche en 45 minutes, le joueur de 26 ans, 204ème joueur mondial, s’est accroché pour combler son retard au deuxième set, qui aura duré une heure et demi, et le remporter au tie break, en se montrant plus solide lors des points clés, avec notamment quelques passings bien sentis en revers.

Le top 100 assuré

La dimension physique a fait la différence en fin de match. En effet, Holger Rune, pourtant auteur de 49 coups gagnants, a fini par craquer, concédant sa mise en jeu à trois partout et victime de crampes dans les derniers instants. Son adversaire ne laisse donc pas passer sa chance, grâce notamment à sa première balle, déterminante pour conserver son break avance.

Valentin Vacherot est en demi-finales du Masters 1000 de Shanghai ! Nouvel exploit du Monégasque, 204e joueur mondial, qui renverse Holger Rune (2-6, 7-6, 6-4) #RolexShanghaiMasters #HomeOfTennis pic.twitter.com/O66I2f7aQn— Eurosport France (@Eurosport_FR) October 9, 2025

« C’est incroyable. La dernière victoire signifiait déjà beaucoup, mais là sur la balle de match j’ai eu du mal à ne pas penser au top 100. Je ne sais même plus quel jour on est mais j’ai juste envie d’y retourner et de jouer cette demi-finale ! », a-t-il déclaré sur le court, sous les yeux de son entraîneur et demi-frère Benjamin Balleret.

Pour atteindre la finale, il affrontera le Serbe Novak Djokovic, vainqueur du Belge Zizou Bergs 6-3 7-5. Valentin Vacherot n’est désormais plus qu’à deux succès d’un premier titre majeur dans sa carrière. Mais avant de penser à soulever le trophée, il peut déjà savourer une autre récompense. Dès la semaine prochaine, il intégrera pour la première fois le top 100 du classement ATP, au moins à la 92ème place.