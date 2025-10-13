Феноменальный Валантен Вашро вершит чудо в Шанхае и открывает новую страницу истории Монако

Монегаск Валантен Вашро, занимающий 204-е место в мировом рейтинге, вошёл в историю тенниса, выиграв в воскресенье турнир Shanghai Masters 1000 и став игроком с самым низким рейтингом в истории, выигравшим турнир такого уровня.

Завершение головокружительного путешествия монегаска Валантена Вашро на турнире ATP 1000 в Шанхае, в котором он блистательно отличился, одолев своего кузена Артура Риндеркнеха в финале турнира. В Монако, как и все болельщики, собравшиеся перед экранами Monte-Carlo Country club – тренировочном клубе чемпиона Монако – сам Князь Альбер II был ошеломлён. «Это просто захватывает дух. У меня нет слов», с гордостью признался он в эфире Monaco Info.

С трофеем в руках после эпической дуэли, которая останется в анналах истории, Валантен Вашро с волнением заявил: «Должен быть проигравший, но я думаю, что сегодня – два победителя, мы выиграли». В матче против своего французского кузена Артура Риндеркнеха Вашро сломил ход матча после проигрыша в первом сете (4-6), проявив настоящую силу воли и выиграв следующие два сета. Вашро завершил встречу молниеносным матч-болом по правой линии, после чего оба игрока разрыдались. Финальный счет: 4-6, 6-3, 6-3

Через тернии – к звёздам

Чтобы добиться этого результата, 26-летнему спортсмену пришлось побороться в квалификации, обыграв нынешних лидеров Ласло Дьере, Александра Бублика, Томаша Мачака, а затем Таллона Грикспура в 1/8 финала и став первым монегаском, вышедшим в четвертьфинал турнира Masters 1000.

Продолжение было ещё более захватывающим. Вашро победил Хольгера Руне (2-6, 7-6, 6-4) после почти трёх часов сражения. Затем в полуфинале произошло немыслимое: чистая победа над четырехкратным действующим чемпионом Новаком Джоковичем (6-3, 6-4) на глазах у Мелани-Антуанетт Де Масси, президента Монакской федерации тенниса.

Став первым монегаском, завоевавшим высокий титул ATP, Вашро поднялся на 40-ю строчку мирового рейтинга и заработал 1,1 миллиона долларов, удвоив свой заработок за всю карьеру.