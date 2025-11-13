AS Monaco Omnisports : revivez les temps forts d’une cérémonie pas comme les autres

Le 101ème anniversaire de l’AS Monaco Omnisports a été fêté comme il se doit à l’Auditorium Rainier III. La cérémonie, organisée ce mercredi 12 novembre a mis à l’honneur les nombreux athlètes qui font rayonner le sport en Principauté.

« Nous avons montré tout le dynamisme de l’AS Monaco ». C’est par ses mots que le président de l’AS Monaco Omnisports Roland Biancheri a ouvert le bal à la tribune de cette cérémonie annuelle qui récompense les 4 500 membres qui composent cette section de la Principauté. Un an après avoir fête en grandes pompes son centenaire, l’organisation ne cesse de faire du sport un vecteur essentiel de développement sur le territoire monégasque.

La soirée débute par un hommage à une personnalité emblématique. Il s’agit de la Secrétaire Générale du Comité Olympique Monégasque et représentante du Prince Albert II, absent pour l’événement, Yvette Lambin-Berti. Cette dernière s’est vu remettre, sous une standing ovation, un bouquet de fleurs pour fêter ses 50 ans à la tête de la section natation. Une structure qui compte le plus grand nombre de membres, avec 1 000 athlètes repartis en cinq disciplines (course, eau libre, artistique, plongeon et water-polo).

La section natation avec ses médailles © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

Des distinctions singulières

Des insignes d’honneur ont été remis à des figures du sport en Principauté. Tout d’abord à Carole Ferrari, pilier de la section aïkido depuis 1994, qui anime depuis 15 ans les cours pour les enfants. À Nicolas Toscan, adhérent à la section athlétisme depuis son adolescence, puis à Mirella Piano, présidente de la section Danse Sportive, à l’initiative de la création et l’organisation du Trophée du Rocher avec l’ASM. Sans oublier Arnaud Loucif, engagé au sein de la section natation depuis 2013 et Gilles Brillant, incarnation depuis quatre décennies des valeurs de dévouement et de passion à la section volley.

Par ailleurs, des insignes de vermeil ont été remis à Olivia Sirio, secrétaire de la section athlétisme depuis 20 ans et à Josiane Tardieu, dévouée depuis plus de 30 ans au handball et saluée pour son investissement et sa fidélité. Pour Frédéric Choquard, responsable de la section athlétisme, cet événement représente un moment de partage et souligne la bonne santé de sa discipline. « On a une section très dynamique, familiale, avec beaucoup d’athlètes. On a énormément de nouvelles demandes de jeunes. Il y a une génération qui pousse et qui se prépare pour les échéances futures et je pense qu’il y a du potentiel pour les prochaines années », a-t-il déclaré à Monaco Tribune.

La section athlétisme sur la scène de l’Auditorium Rainier III © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

« On a réussi notre pari »

Les autres sections de l’AS Monaco Omnisports ont été distinguées, que ce soir l’aïkido, le basket, la danse sportive, l’haltérophilie, le handball, le karaté et le taelkwondo, la lutte, le pentathlon, le tennis de table, le triathlon, le volley et la natation. Au total, ce sont 70 athlètes qui ont été récompensés pour leurs performances au cours de la saison 2024-2025. « C’est l’occasion de se retrouver dans un autre contexte. Pour l’équipe, c’est un immense honneur et cela donne des émotions uniques parce qu’être récompensé pour des moments aussi intenses, cela permet de véhiculer des valeurs liées au sport chères à notre cœur », a expliqué Eva Hamzaoui, entraîneuse à la section volley.

En fonction depuis l’an dernier, Roland Biancheri s’est montré satisfait de cette soirée. « Je pense qu’on a réussi notre pari. On a fait en sorte que tout le monde soit content et on va essayer de faire toujours un peu mieux à chaque fois, en continuant dans cette approche de vraiment rapprocher l’ensemble de nos sections », a déclaré le président. Le successeur de Louis Biancheri expose ses ambitions pour le futur. « Essayer de faire en sorte que les uns et les autres continuent à parler entre eux, trouver le bon équilibre et stabiliser au mieux l’ASM ».

Une prière exaucée puisqu’à l’issue de la cérémonie, un moment d’union et de fête s’est déroulé sur scène avec les jeunes athlètes. Toutes les sections se sont enfin retrouvées autour d’un cocktail pour partager leurs expériences. Une façon de montrer que l’AS Monaco Omnisports continue de fédérer autour d’elle.