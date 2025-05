Une participation historique pour Monaco aux Jeux des petits états d’Europe 2025 en Andorre

La Principauté participera aux Jeux des petits états d’Europe avec 123 athlètes, sa plus importante délégation depuis la création de l’événement, une étape significative avant d’accueillir les jeux en 2027.

Du 26 au 31 mai, Andorre accueillera la 20ème édition des Jeux des petits états d’Europe, où Monaco sera représenté par 123 athlètes – 69 hommes et 54 femmes. Cette délégation, la plus importante depuis la création des Jeux en 1985, participera à douze disciplines différentes. Au total, 167 personnes incluant entraîneurs et officiels feront le déplacement, marquant l’importance de cette édition pour la Principauté.

Élargissement des disciplines

L’édition 2025 se distingue par l’introduction du karaté et de la gymnastique rythmique, deux disciplines inédites pour Monaco dans cette compétition. La natation artistique fait également son retour après une absence depuis 2001. Cette expansion reflète la diversification de l’engagement sportif monégasque. Au total, la Principauté sera représentée dans douze sports différents.

Préparation pour 2027

Cette participation constitue une étape importante dans la préparation des Jeux de 2027, que Monaco accueillera sur son territoire. L’objectif est non seulement d’obtenir des résultats, avec l’espoir de dépasser les 33 médailles remportées à Malte en 2023, mais aussi de permettre aux athlètes d’acquérir une expérience internationale. Le Prince Albert II sera présent aux côtés de la délégation pour soutenir les sportifs monégasques.

Esprit d’équipe

« Participer aux JPEE, c'est intégrer une délégation soudée, portée par un esprit collectif remarquable, » explique Yvette Lambin Berti, secrétaire générale du Comité olympique monégasque. Cette cohésion est un facteur important pour la délégation, où chaque réussite individuelle contribue à la motivation collective.

Ces jeux, qui rassemblent neuf nations de moins d’un million d’habitants, permettent à Monaco d’affirmer sa présence sportive sur la scène internationale avant d’organiser l’événement en 2027.