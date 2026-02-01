La Princesse Stéphanie célèbre ses 61 ans !

Ce dimanche 1er février, la fille cadette du Prince Rainier III et de la Princesse Grace souffle ses 61 bougies. Fidèle à ses engagements, elle reste une figure incontournable de la vie monégasque.

À 61 ans, la Princesse Stéphanie reste fidèle à elle-même : authentique, engagée, et résolument tournée vers les autres. Ces derniers mois l’ont d’ailleurs rappelé avec éclat. En octobre, c’est l’actrice Eva Longoria qui lui rendait hommage lors du premier Global Gift Gala organisé à Monaco par sa fille Camille Gottlieb. Quelques semaines plus tard, le 18 novembre, un moment chargé d’émotion se jouait au Palais Princier : sa sœur, la Princesse Caroline, lui remettait les insignes de Commandeur de l’Ordre du Mérite culturel, en présence de son frère, le Prince Albert II, et de ses enfants Louis et Camille.

La Princesse Stéphanie entourée de sa famille © Frédéric Nebinger / Palais princier

Le cirque, une passion intacte

Le cirque reste l’un de ses profonds attachement. La 48ème édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo, qui s’est achevée mi-janvier sous le chapiteau de Fontvieille, en témoigne une fois encore. Présidente de l’événement depuis 2005, elle perpétue avec passion l’héritage de son père, le Prince Rainier III, fondateur du Festival en 1974.

La Princesse Stéphanie à la 48ème édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo © Frédéric Nebinger, Sarah Steck et Stéphane Danna

Fight Aids Monaco, un combat de toujours

Quant à son engagement contre le sida, il demeure indéfectible. En novembre 2025, elle se rendait au Quai des Artistes pour recevoir un chèque des mains des Carabiniers du Prince, qui avaient relevé un défi cycliste dans les Pyrénées au profit de Fight Aids Monaco.

Quelques semaines plus tard, lors de la Journée mondiale de lutte contre la maladie, elle inaugurait le nouveau centre de dépistage rapide de l’association qu’elle a fondée en 2004. Face aux rumeurs d’un éventuel retrait, elle a tenu à clarifier sa position dans les colonnes de Gala : « Je n’ai jamais dit que je prenais ma retraite. Quand il s’agit de Fight Aids Monaco et des combats que nous menons, je serai toujours là. »

La Princesse Stéphanie est apparue en public avec ses deux petites filles Victoire et Constance à l’occasion de l’inauguration de Little Wonders © Frédéric Nebinger / Palais princier

Mère comblée de Louis, Pauline et Camille, et grand-mère épanouie, la Princesse Stéphanie incarne, à 61 ans, cette authenticité qui la caractérise depuis toujours. « On a l’âge que l’on ressent, dans son cœur, dans sa tête. Et ce n’est certainement pas un chiffre sur un passeport », confiait-elle au même magazine. Une philosophie de vie à son image : libre et sans artifice.