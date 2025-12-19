La Princesse Stéphanie met fin aux rumeurs : « Jamais je n’ai dit que je prenais ma retraite »
Dans une interview accordée à Gala, la Princesse Stéphanie de Monaco clarifie ses propos sur un éventuel retrait de la vie publique et réaffirme son engagement dans la lutte contre le sida.
Fraîchement élevée au rang de Commandeur de l’Ordre du Mérite Culturel le 18 novembre dernier, une distinction remise par sa sœur la Princesse de Hanovre au Palais Princier, la Princesse Stéphanie de Monaco s’est confiée au magazine Gala.
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre, la présidente de Fight Aids Monaco est revenue sur son engagement de longue date et a mis les choses au clair concernant les rumeurs sur sa retraite.
Un engagement sans faille pour la cause du VIH
Avec Fight Aids Monaco, association qu’elle a fondée en 2004, la Princesse Stéphanie demeure profondément investie dans son combat contre le sida. « Je mets à profit cette notoriété pour faire avancer la lutte contre le sida et contre toutes les formes de discrimination qui entourent encore cette maladie. Je sais que, sans elle, ma voix ne serait pas entendue de la même manière », confie-t-elle à Gala.
À 60 ans, la sœur cadette du Prince Albert II reconnaît néanmoins que la notoriété a son prix : « Il est très dur de se construire sous le regard des autres. », explique-t-elle au média français.
Pas de retraite à l’horizon
Contrairement aux interprétations suscitées par ses déclarations de juin dernier où elle évoquait avoir « bien assez donné », la Princesse Stéphanie tient à rectifier. «Jamais je n’ai dit que je prenais ma retraite », précise-t-elle. Si elle souhaite savourer pleinement son rôle de mère et de grand-mère, elle reste déterminée : « Pour parler de Fight Aids Monaco et des combats que nous menons, je répondrai toujours présente. » Lors de la dernière journée mondiale du Sida, la Princesse a d’ailleurs inauguré la nouvelle permanence de dépistage rapide du VIH de Fight Aids Monaco.
- Chaque mardi matin, de 8h à 14h un dépistage gratuit et confidentiel du VIH, des hépatites B et C, et des infections sexuellement transmissibles est désormais disponible à la Villa Pasteur. Un « Test Rapide d’Orientation Diagnostique » (TROD) qui permet d’obtenir un résultat en 30 minutes de manière anonyme.