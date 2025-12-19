La Princesse Stéphanie met fin aux rumeurs : « Jamais je n’ai dit que je prenais ma retraite »

Dans une interview accordée à Gala, la Princesse Stéphanie de Monaco clarifie ses propos sur un éventuel retrait de la vie publique et réaffirme son engagement dans la lutte contre le sida.

Fraîchement élevée au rang de Commandeur de l’Ordre du Mérite Culturel le 18 novembre dernier, une distinction remise par sa sœur la Princesse de Hanovre au Palais Princier, la Princesse Stéphanie de Monaco s’est confiée au magazine Gala.

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre, la présidente de Fight Aids Monaco est revenue sur son engagement de longue date et a mis les choses au clair concernant les rumeurs sur sa retraite.

La Princesse Caroline et sa sœur, la Princesse Stéphanie © Frédéric Nebinger / Palais princier

Un engagement sans faille pour la cause du VIH

Avec Fight Aids Monaco, association qu’elle a fondée en 2004, la Princesse Stéphanie demeure profondément investie dans son combat contre le sida. « Je mets à profit cette notoriété pour faire avancer la lutte contre le sida et contre toutes les formes de discrimination qui entourent encore cette maladie. Je sais que, sans elle, ma voix ne serait pas entendue de la même manière », confie-t-elle à Gala.

À 60 ans, la sœur cadette du Prince Albert II reconnaît néanmoins que la notoriété a son prix : « Il est très dur de se construire sous le regard des autres. », explique-t-elle au média français.

La Princesse Stéphanie accompagnée de sa fille Camille Gottlieb, était présente lors du déploiement des courtepointes © Frédéric Nébinger

Pas de retraite à l’horizon

Contrairement aux interprétations suscitées par ses déclarations de juin dernier où elle évoquait avoir « bien assez donné », la Princesse Stéphanie tient à rectifier. «Jamais je n’ai dit que je prenais ma retraite », précise-t-elle. Si elle souhaite savourer pleinement son rôle de mère et de grand-mère, elle reste déterminée : « Pour parler de Fight Aids Monaco et des combats que nous menons, je répondrai toujours présente. » Lors de la dernière journée mondiale du Sida, la Princesse a d’ailleurs inauguré la nouvelle permanence de dépistage rapide du VIH de Fight Aids Monaco.