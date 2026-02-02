Принцесса Стефания отмечает свой день рождения

В это воскресенье, 1 февраля, младшая дочь Князя Ренье III и Княгини Грейс отметила свой 61-й день рождения. Верная своим принципам, она остаётся важной фигурой в жизни Монако.

В 61 год принцесса Стефания остаётся верной себе: искренней, преданной своему делу и твёрдо ориентированной на благо других. Последние месяцы стали ярким тому напоминанием. В октябре актриса Ева Лонгория отдала ей дань уважения на первом благотворительном гала-вечере Global Gift Gala, организованном в Монако её дочерью Камий Готтлиб. Несколько недель спустя, 18 ноября, в княжеском дворце произошёл трогательный момент: её сестра, принцесса Каролина, вручила ей знаки отличия командора Ордена Культурных Заслуг в присутствии её брата, Князя Альбера II, и её детей Луи и Камий.

Принцесса Стефания в кругу семьи © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) – Княжеский дворец

Цирк – неугасаемая страсть

Цирк остаётся одним из тех мест, к которым она испытывает глубочайшую привязанность. 48-й Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло, завершившийся в середине января в шапито Фонвьей, является ещё одним тому подтверждением. Будучи президентом мероприятия с 2005 года, она с энтузиазмом продолжает дело своего отца, Князя Ренье III, основателя фестиваля в 1974 году.

Принцесса Стефания на 48-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger), Сара Стек (Sarah Steck) и Стефан Данна (Stéphane Danna)

Борьба со СПИДом в Монако не остановится никогда

Что касается её приверженности борьбе со СПИДом, то она остётся непоколебимой. В ноябре 2025 года она отправилась на набережную Quai des Artistes, чтобы получить чек от княжеских карабинеров, которые приняли участие в велосипедном марафоне в Пиренеях в поддержку борьбы со СПИДом в Монако.

Несколько недель спустя, во Всемирный день борьбы со СПИДом, она торжественно открыла новый центр экспресс-тестирования ассоциации, которую она основала в 2004 году. Столкнувшись со слухами о возможном уходе, она захотела прояснить свою позицию на страницах журнала Gala: «Я никогда не говорила, что ухожу на пенсию. Когда дело касается организации Fight Aids Monaco и той борьбы, которую мы ведём, я всегда буду рядом».

Принцесса Стефания появилась на публике со своими двумя внучками, Виктуар и Констанс, на открытии детского сада Little Wonders © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) – Княжеский дворец

Преданная мать Луи, Полины и Камий, и счастливая бабушка, принцесса Стефания в 61 год воплощает в себе подлинность, которая всегда её характеризовала. «У нас тот возраст, который мы ощущаем сердцем и разумом. И это, конечно же, не цифры в паспорте», – заявила она тому же журналу. Философия жизни, отражающая её образ – свободная и лишённая притворства.