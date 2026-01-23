Князь Альбер II и Княгиня Шарлен открыли новую детскую игровую зону в Монако

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен перерезали ленточку Little Wonders, помещение для игр, предназначенное для детей от 0 до 7 лет, в присутствии Княгини Стефании и ее детей.

В среду утром в районе Кондамин было ощутимо волнение малышей и их родителей. На первом этаже резиденции Héméra заканчивались последние приготовления, а первые гости входили в Little Wonders, новую игровую площадку размером 230 квадратных метров, оформленную в пастельных тонах и еще пахнущую свежей краской.

Около десяти часов утра Князь и Княгиня вошли в зал, где их встретили Мари Дюкруэ и ее напарница Элиз Руйяр, две молодые предпринимательницы, запустившие этот проект. «Официальное открытие запланировано на начало февраля, мы с нетерпением ждем этого момента», — говорит нам Элиз Руйяр, соучредитель и дизайнер интерьеров. Пообщавшись с основательницами, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен провели традиционную церемонию перерезания ленточки.

Рядом с ними Княгиня Стефани сияла от счастья. И не зря: ее невестка Мари сегодня утром воплотила в жизнь предпринимательскую мечту, родившуюся из ее собственного опыта матери. Луи Дюкруэ, ее сын, гордо стоял рядом с женой, держа на руках дочь Констанс.

Семейное торжество

Одетые в одинаковые пуховики в черно-розовую клетку и белые колготки, двухлетняя Виктуар и тринадцатимесячная Констанс впервые появились на публике. Обе девочки, которых до сих пор родители, Мари и Луи Дюкруэ, тщательно оберегали от объективов фотокамер, естественно чувствовали себя в этом мире, созданном их матерью.

И какая вселенная! Внучки Княгини Стефани смогли первыми открыть для себя мини-город, который составляет сердце Little Wonders: гараж, где можно поработать, кафе, где можно поиграть в магазин, ветеринарную клинику, где можно лечить плюшевых зверюшек, и даже пожарную часть. Все это стимулирует воображение малышей.

«Эта идея отвечает реальной потребности. Монако превосходно подходит для активного отдыха на свежем воздухе, но не хватает качественных развлечений в помещении, когда погода не располагает к этому», — рассказала Мари Дюкруэ в интервью Monaco Tribune в сентябре прошлого года. Для 33-летней предпринимательницы это открытие стало завершением смелой профессиональной переориентации. Проработав десять лет в Société des Bains de Mer в качестве менеджера по маркетингу мероприятий, молодая женщина решила заняться предпринимательством после рождения второй дочери.

Уютное место для малышей

Пространство, разработанное в партнерстве с британской компанией Tiger Play, специализирующейся на изготовлении конструкций на заказ, состоит из нескольких зон. Для детей от 0 до 18 месяцев предусмотрена безопасная зона для развития моторики с мягким покрытием. Дети до 7 лет могут исследовать многоуровневую конструкцию с горками, подвесными мостиками, скалодромами и спусками. Уголок для чтения, зона для строительства и семейное кафе дополняют предложение.

Что касается сладостей, родители могут рассчитывать на печенье, песочное печенье, шоколадные конфеты и банановый хлеб, поставляемые командой Carolina Cake, которые продаются по цене от трех до четырех евро. «Мы изготовили эти пирожные в форме бабочек, логотипа Little Wonders, с помощью специально разработанных формочек, напечатанных на 3D-принтере. Мы также будем предлагать изготовление тортов на заказ для особых событий», – поясняет Каролин Барбье, кондитер и основательница чайной в Босолей.

Little Wonders откроет свои двери для публики в ближайшие дни. Помещение, в котором будет работать пять человек, также можно будет арендовать для проведения дней рождения.

Что касается цен, то придется заплатить: