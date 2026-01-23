Il Principe Alberto II e la Principessa Charlene inaugurano una nuova area giochi per bambini a Monaco

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno tagliato il nastro di Little Wonders, uno spazio giochi al coperto dedicato ai bambini da 0 a 7 anni, alla presenza della Principessa Stephanie e dei suoi figli.

Mercoledì mattina, nel quartiere della Condamine, l’entusiasmo dei bambini e dei loro genitori era palpabile. Al piano terra della residenza Héméra, gli ultimi preparativi volgevano al termine mentre i primi ospiti varcavano le porte di Little Wonders, il nuovo spazio di 230 metri quadrati dai colori pastello che profuma ancora di vernice fresca.

Verso le dieci, la coppia principesca ha fatto il suo ingresso, accolta da Marie Ducruet e dalla sua socia Élise Rouillard, le due giovani imprenditrici all’origine del progetto. «L’inaugurazione ufficiale è prevista per l’inizio di febbraio, non vediamo l’ora», ci confida Élise Rouillard, cofondatrice e architetto d’interni. Dopo aver scambiato qualche parola con le fondatrici, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno proceduto al tradizionale taglio del nastro.

Al loro fianco, la Principessa Stéphanie sfoggiava un sorriso radioso. E a ragione: sua nuora Marie ha realizzato questa mattina un sogno imprenditoriale nato dalla sua esperienza di mamma. Louis Ducruet, suo figlio, era orgogliosamente al fianco della moglie con in braccio la figlia Constance.

© Frédéric Nebinger – Palazzo del Principe

Un’inaugurazione in famiglia

Vestite con piumini coordinati a quadri neri e rosa e collant bianchi, Victoire, due anni, e Constance, tredici mesi, hanno fatto la loro prima apparizione pubblica. Le due bambine, finora accuratamente protette dagli obiettivi dai loro genitori, Marie e Louis Ducruet, si sono comportate con naturalezza in questo universo ideato dalla madre.

E che universo! Le nipoti della Principessa Stephanie hanno potuto scoprire in anteprima la mini-città che costituisce il cuore di Little Wonders: un garage dove darsi da fare, un bar dove giocare al negozio, un ambulatorio veterinario dove curare i peluche e persino una caserma dei pompieri. Tutto ciò che serve per stimolare l’immaginazione dei più piccoli.

Elise Rouillard, Marie Ducruet e sua figlia Victoire, nipote della principessa Stephanie di cui Camille Gottlieb è la madrina © Frédéric Nebinger / Palazzo principesco

«Questo concetto risponde a una domanda reale. Monaco eccelle nelle attività all’aperto, ma manca di offerte di qualità al chiuso quando le condizioni meteorologiche non lo consentono», ha confidato Marie Ducruet al Monaco Tribune lo scorso settembre. Per l’imprenditrice 33enne, questa inaugurazione corona un audace cambiamento di carriera. Dopo un decennio trascorso alla Société des Bains de Mer come responsabile marketing eventi, la giovane donna ha scelto di lanciarsi nell’imprenditoria dopo la nascita della sua seconda figlia.

Un’oasi di dolcezza per i più piccoli

Lo spazio, sviluppato in collaborazione con l’azienda britannica Tiger Play, specializzata in strutture su misura, è suddiviso in diverse zone. I bambini da 0 a 18 mesi hanno a disposizione uno spazio motorio in schiuma sicuro. I più grandi, fino a 7 anni, possono avventurarsi su una struttura a più livelli con scivoli, passerelle sospese, pareti da arrampicata e rampe di discesa. Un angolo lettura, uno spazio costruzioni e una caffetteria per famiglie completano l’offerta.

© Frédéric Nebinger – Palazzo del Principe

Per quanto riguarda i dolci, i genitori potranno contare su biscotti, sablés, fondant al cioccolato e banana bread forniti dal team di Carolina Cake, venduti a un prezzo compreso tra i tre e i quattro euro. “Abbiamo realizzato questi dolci a forma di farfalla, il logo di Little Wonders, grazie a stampini personalizzati realizzati con una stampante 3D. Proporremo anche torte di compleanno personalizzate per eventi speciali”, precisa Caroline Barbier, pasticcera e fondatrice della sala da tè a Beausoleil.

Little Wonders aprirà al pubblico nei prossimi giorni. Lo spazio, che darà lavoro a cinque persone, potrà anche essere privatizzato per l’organizzazione di compleanni.

Per quanto riguarda i prezzi, occorrerà sborsare: