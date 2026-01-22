Le Prince Albert II et la Princesse Charlène inaugurent une nouvelle aire de jeux pour enfants à Monaco

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont coupé le ruban de Little Wonders, un espace de jeux intérieur dédié aux 0-7 ans, en présence de la Princesse Stéphanie et de ses enfants.

L’effervescence des bambins et de leurs parents était palpable mercredi matin dans le quartier de la Condamine. Au rez-de-chaussée de la résidence Héméra, les derniers préparatifs s’achevaient tandis que les premiers invités franchissaient les portes de Little Wonders, ce nouvel espace de 230 mètres carrés aux teintes pastel qui sent encore la peinture fraîche.

Vers dix heures, le Couple Princier a fait son entrée, accueilli par Marie Ducruet et sa partenaire Élise Rouillard, les deux jeunes entrepreneuses à l’origine du projet. « L’ouverture officielle est prévue début février, nous avons hâte », nous glisse Élise Rouillard, co-fondatrice et architecte d’intérieur. Après avoir pris le temps d’échanger quelques mots avec les fondatrices, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont procédé à la traditionnelle coupe du ruban.

À leurs côtés, la Princesse Stéphanie affichait un sourire radieux. Et pour cause : sa belle-fille Marie concrétisait ce matin un rêve entrepreneurial né de sa propre expérience de maman. Louis Ducruet, son fils, se tenait fièrement près de son épouse en tenant sa fille Constance dans les bras.

© Frédéric Nebinger – Palais Princier

Une inauguration en famille

Vêtues de doudounes assorties à carreaux noirs et roses et de collants blancs, Victoire, deux ans, et Constance, treize mois, faisaient leur toute première apparition publique. Les deux fillettes, jusqu’ici soigneusement préservées des objectifs par leurs parents, Marie et Louis Ducruet, ont évolué avec naturel dans cet univers pensé par leur mère.

Et quel univers ! Les petites-filles de la Princesse Stéphanie ont pu découvrir en avant-première la mini-ville qui constitue le cœur de Little Wonders : un garage où s’affairer, un café pour jouer à la marchande, un cabinet vétérinaire pour soigner les peluches et même une caserne de pompiers. De quoi stimuler l’imagination des tout-petits.

Elise Rouillard, Marie Ducruet et sa fille Victoire, petite-fille de la Princesse Stéphanie dont Camille Gottlieb est la marraine © Frédéric Nebinger / Palais princier

« Ce concept répond à une demande réelle. Monaco excelle pour les activités extérieures, mais manque d’offres intérieures de qualité quand les conditions météo ne s’y prêtent pas », confiait Marie Ducruet à Monaco Tribune en septembre dernier. Pour l’entrepreneuse de 33 ans, cette inauguration couronne une reconversion professionnelle audacieuse. Après une décennie passée à la Société des Bains de Mer comme responsable marketing événementiel, la jeune femme a choisi de se lancer dans l’entrepreneuriat après la naissance de sa seconde fille.

Un havre de douceur pour les tout-petits

L’espace, développé en partenariat avec l’entreprise britannique Tiger Play, spécialiste des structures sur mesure, se décline en plusieurs zones. Les bébés de 0 à 18 mois disposent d’un espace motricité en mousse sécurisé. Les plus grands, jusqu’à 7 ans, peuvent s’aventurer sur une structure multi-niveaux avec toboggans, passerelles suspendues, murs d’escalade et rampes de descente. Un coin lecture, un espace construction et un café familial complètent l’offre.

© Frédéric Nebinger – Palais Princier

Côté douceurs, les parents pourront compter sur les cookies, sablés, fondant au chocolat et banana bread livrées par les équipes de Carolina Cake, vendus entre trois et quatre euros. « Nous avons réalisé ces gâteaux en forme de papillons, le logo de Little Wonders, grâce à des emporte-pièces conçus sur-mesure avec une imprimante 3D. Nous proposerons aussi de réaliser des gâteaux d’anniversaire sur mesure pour les évènements spéciaux », précise Caroline Barbier, pâtissière fondatrice du salon de thé à Beausoleil.

Little Wonders ouvrira ses portes au public dans les prochains jours. L’espace, qui emploiera cinq personnes, pourra également être privatisé pour l’organisation d’anniversaires.

Côté tarifs, il faudra débourser :