La Principessa Stéphanie compie 61 anni!

Domenica 1° febbraio, la figlia minore del Principe Ranieri III e della Principessa Grace ha spento 61 candeline. Fedele ai suoi impegni, resta una figura imprescindibile della vita monegasca.

A 61 anni, la Principessa Stéphanie rimane fedele a se stessa: autentica, impegnata e profondamente devota al prossimo. Gli ultimi mesi ne sono stati la prova. A ottobre, l’attrice Eva Longoria le ha reso omaggio in occasione del primo Global Gift Gala organizzato a Monaco da sua figlia Camille Gottlieb. Poche settimane dopo, il 18 novembre, il Palazzo del Principe ha fatto da sfondo a un momento carico di emozione: sua sorella, la Principessa Carolina, le ha conferito le insegne di Commendatore dell’Ordine al Merito culturale, alla presenza di suo fratello, il Principe Alberto II, e dei suoi figli Louis e Camille.

La Principessa Stéphanie circondata dalla sua famiglia © Frédéric Nebinger / Palazzo del Principe

Il circo, una passione che dura nel tempo

Il circo resta uno delle sue passioni più profonde. Lo dimostra ancora una volta la 48ª edizione del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, conclusasi a metà gennaio sotto il tendone di Fontvieille. Presidente dell’evento dal 2005, la Principessa Stéphanie porta avanti con passione l’eredità di suo padre, il Principe Ranieri III, fondatore del Festival nel 1974.

La Principessa Stéphanie alla 48ª edizione del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo © Frédéric Nebinger, Sarah Steck e Stéphane Danna

Fight Aids Monaco, una battaglia continua

Anche il suo impegno nella lotta all’AIDS resta incrollabile. Nel novembre 2025, si è recata al Quai des Artistes per ricevere un assegno direttamente dai Carabinieri del Principe, che avevano partecipato a una gara ciclistica sui Pirenei a favore di Fight Aids Monaco.

Poche settimane dopo, in occasione della Giornata mondiale di lotta contro la malattia, ha inaugurato il nuovo centro di screening rapido dell’associazione da lei fondata nel 2004. Per rispondere alle voci su un suo possibile ritiro, ha voluto chiarire la propria posizione sulle pagine di Gala: “Non ho mai detto che sarei andata in pensione. Quando si tratta di Fight Aids Monaco e delle battaglie che portiamo avanti, io ci sarò sempre”.

La Principessa Stéphanie è apparsa in pubblico con le sue due nipotine, Victoire e Constance, in occasione dell’inaugurazione di Little Wonders © Frédéric Nebinger / Palazzo del Principe

Madre appagata di Louis, Pauline e Camille, e nonna felice, la Principessa Stéphanie incarna, a 61 anni, quell’autenticità che la contraddistingue da sempre. “Si ha l’età che ci si sente, nel cuore e nella testa. E di certo non è un numero su un passaporto”, confidava allo stesso magazine. Una filosofia di vita che si è costruita a sua immagine: libera e senza artifici.