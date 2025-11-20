La Princesse Stéphanie salue les Carabiniers du Prince pour Fight Aids Monaco

La Princesse Stéphanie était présente pour une remise de chèque aux côtés des Carabiniers du Prince © Frédéric Nébinger

La Présidente de l’association a assisté vendredi 14 novembre à la remise de chèque organisée par Le Quai des Artistes suite au défi cycliste des Carabiniers dans les Pyrénées.

Les Carabiniers du Prince se sont mobilisés en juin dernier pour un défi cycliste au profit de Fight Aids Monaco. Du 19 au 21 juin, ils ont affronté les cols pyrénéens dans le cadre d’une action de levée de fonds pour l’association présidée par la Princesse Stéphanie. Cette initiative a permis de mettre en avant le dépassement de soi et la solidarité pour soutenir les actions de lutte contre le sida menées par l’organisation monégasque.

Vendredi 14 novembre, la Princesse Stéphanie s’est rendue au Quai des Artistes pour la remise officielle du chèque. L’événement a également permis de présenter le maillot de l’équipe « Les Carabiniers du Prince – Fight Aids Monaco – Le Quai des Artistes créé » pour la No Finish Line. Ce maillot a été généreusement offert par Bertrand Letartre et symbolise l’engagement collectif autour de la cause.

Cette remise de chèque intervient quelques jours avant la Fête Nationale où la Princesse Stéphanie a été élevée au grade de Commandeur de l’Ordre du Mérite Culturel. Son fils Louis Ducruet a également été distingué avec la médaille de bronze de l’Éducation Physique et des Sports.

Fight Aids Monaco a publié un message sur ses réseaux sociaux saluant ces distinctions et adressant ses vœux au Prince Albert II et à la Famille Princière pour la Fête Nationale. L’association poursuit son engagement dans la lutte contre le sida grâce au soutien de nombreux partenaires et bénévoles mobilisés tout au long de l’année.