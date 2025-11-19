En communion avec la Famille Princière, Monaco célèbre sa Fête Nationale dans l’émotion et la tradition

Entre solennité religieuse et défilé militaire, la Principauté a rendu hommage au Prince Albert II ce 19 novembre. Une édition marquée par la présence exceptionnelle d’une délégation italienne, célébrant 150 ans de relations diplomatiques avec le pays voisin.

Drapeaux monégasques agités, foule massée contre les barrières, écran géant installé près de la statue de François Grimaldi : la Place du Palais vibrait ce mardi matin aux couleurs de la Principauté. Pour cette Fête Nationale 2025, Monaco a déployé le grand cérémonial, associant ferveur patriotique autour de la Famille Princière et dimension internationale avec la participation remarquée de la Fanfare du 3ème Régiment des Carabiniers de Lombardie.

Une messe solennelle pour ouvrir les festivités

Les premières notes de l’orgue de la Cathédrale de Monaco résonnaient dès 9h30 pour accueillir la Famille Princière. Le Prince Albert II et la Princesse Charlène, suivis des membres de la famille souveraine, ont assisté à la messe d’action de grâce, célébrée par Dominique-Marie David, archevêque de Monaco, en présence du Nonce Apostolique, Martin Krebs.

© Benjamin Godart – Monaco Tribune

Sous les voûtes de l’édifice centenaire, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo accompagnait la Maîtrise de la Cathédrale et les Petits Chanteurs de Monaco, dirigés par Pierre Debat, maître de chapelle du Palais Princier. La soprano Virginie Maraskin a notamment interprété le Te Deum, moment d’une intensité particulière qui a précédé la sortie en procession du cortège princier. « C’est la première fois que je vois le Prince », confie une vendéenne en vacances dans la région, drapeau à la main sur le parvis. « Je ne savais pas que c’était la fête nationale aujourd’hui, nous étions venus avec mes amis pour la journée à Monaco. Heureuse surprise ! »

Honneurs militaires et reconnaissance italienne

Peu après 11h, la Cour d’Honneur du Palais accueillait la première prise d’armes, retransmise en direct sur l’écran géant installé sur la place. Méticuleusement, le Prince Souverain a remis les insignes de grade à 31 militaires de la Force Publique promus dans l’année, avant de décorer trois membres du Corps des Carabiniers et des Sapeurs-Pompiers de l’Ordre de Saint-Charles. Seize personnels du Palais ont également reçu les Médailles d’Honneur et du Travail, témoignant de leur dévouement.

La Princesse Stéphanie en compagnie de ses enfants Camille et Louis, avec sa compagne Marie © Stéphane Renaux – Monaco Tribune Alexandra de Hanovre, Pierre Casiraghi, sa femme Beatrice Borromeo et leur fils assistent au défilé en contrebas © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

Mais l’événement marquant de cette édition s’est ensuite déroulé sur la Place du Palais, lorsque les différents membres de la Famille Princière sont apparus aux balcons en saluant la foule. Sous leurs fenêtres, pour marquer les 150 ans de la représentation diplomatique de Monaco en Italie, le Prince Albert II a souhaité inviter une délégation de 33 musiciens de la Fanfare du 3ème Régiment de Carabiniers de Lombardie. Sous la direction du Maggiore Luca Leccese et du Maréchal-chef Andrea Bagnolo, cette formation prestigieuse a joint ses cuivres à ceux de l’Orchestre des Carabiniers du Prince pour un intermède musical inédit.

Les airs traditionnels italiens – de la marche triomphale d’Aïda de Verdi à Funiculi Funicula de Denza, en passant par l’incontournable O Sole Mio – ont résonné sur la Place, créant un pont musical entre les deux nations. Un moment de communion qui illustre la profondeur des liens unissant la Principauté et la République italienne depuis près d’un siècle et demi.

© Benjamin Godart – Monaco Tribune

Une ferveur populaire intacte

« Depuis mon plus jeune âge j’assiste à la Fête Nationale avec mes parents et désormais avec mon fils », témoigne Annick, Monégasque, la voix chargée d’émotion. « C’est un jour féérique. Voir le Prince et sa famille au balcon, c’est un honneur immense. Cette famille est remplie de bonté et de sincérité. C’est mon cœur qui parle. »

Une forte culture de la famille qui s’incarne également dans la présence de Sylvie, maman d’un carabinier, accompagnée de sa belle-fille Coralie et de ses petits-enfants. « Cette culture nationale est perpétuée par la transmission. Être réunis en famille ce jour-là permet une forte communion », explique-t-elle, tandis que Coralie ajoute : « Les enfants sont remplis de fierté de voir leur père défiler. »

Un jeune apprenti dessinateur inspiré par les créneaux de la tour du Palais © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Parmi les jeunes générations, l’attachement à la Principauté se révèle tout aussi vif. Nour, collégienne à FANB, drapeau brandi où l’on peut lire « Vive le Prince, vive la Princesse, Gabriella et Jacques » explique : « C’est une fête importante pour moi puisque j’apprends le monégasque depuis le CM1 et je revois ici mes anciennes maitresses et d’anciens élèves ». À ses côtés, le jeune Jad, descendant de Louis Notari – célèbre promoteur de l’identité monégasque – scande avec enthousiasme « Daghe Munegu ! » en agitant son drapeau. « À la maison, je salue mon père en monégasque toute l’année », dit ce jeune passionné de culture locale qui entend bien perpétuer les traditions du pays en dehors de la Fête Nationale.

Un dispositif rodé

Derrière cette célébration impeccable, des dizaines de bénévoles œuvraient aussi dans l’ombre. « Cela fait 17 ans que j’assiste à la Fête Nationale en coulisses en tant que bénévole à la Croix-Rouge », nous explique Martine avec bienveillance, talkie-walkie en main. « Nous sommes en place depuis 8h pour le dispositif de sécurité et heureusement aucun incident ne s’est produit ».

Au son des bottes et des saluts militaires, le défilé a clôturé cette matinée de célébrations, avec la participation des Carabiniers du Prince, des Sapeurs-Pompiers, de la Direction de la Sûreté Publique et de l’Administration Pénitentiaire, avant que la Fanfare italienne ne referme le cortège au son de la Vecchia Marcia Militare.

Le traditionnel « Hourra ! » de la foule retentit enfin à l’évocation des 20 ans de règne de Prince Albert II. Puis, une fois les dernières notes de « 1941 » de John Williams retenties, marquant la dislocation des troupes, la Principauté pouvait s’apprêter à poursuivre les festivités en soirée avec le spectacle « Bonsoir Monte-Carlo », un hommage à Joséphine Baker, au Grimaldi Forum.