Репортаж

В крепком единстве с княжеской семьей Монако с волнением традиционно отмечает свой Национальный праздник

Автор: Benjamin Godart
Опубликовано 20 ноября 2025
Княжеская семья на балконе дворца во время Национального праздника © Стефан Рено (Stéphane Renaux) – Monaco Tribune
19 ноября в Монако прошли религиозные торжества и военный парад, в ходе которых Княжество отдало дань почтения Князю Альберу II. Это год ознаменовался исключительным участием итальянской делегации, отмечавшей 150-летие дипломатических отношений с соседями.

Развевающиеся флаги Монако, толпы людей у ограждений, гигантский экран возле статуи Франсуа Гримальди – во вторник утром дворцовая площадь была окрашена цветами Княжества. В честь Национального праздника 2025 года в Монако была организована грандиозная церемония, сочетающая патриотический пыл вокруг княжеской семьи и международный масштаб с широким участием оркестра фанфар 3-го полка карабинеров Ломбардии.

Торжественная праздничная месса

Первые звуки органа в кафедральном соборе Монако прозвучали в 9:30 утра, приветствуя княжескую семью. Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и члены княжеской семьи присутствовали на благодарственной мессе, которую отслужил Доминик-Мари Давид, архиепископ Монако, в присутствии апостольского нунция Мартина Кребса.

© Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

Под сводами древнего собора Филармонический оркестр Монте-Карло аккомпанировал Кафедральному хору и «Юным голосам Монако» под управлением Пьера Деба, хормейстера княжеского дворца. Сопрано Виржини Мараскин, в частности, исполнила Te Deum, момент особой интенсивности, предшествовавший отправлению княжеского кортежа. «Я впервые вижу Князя», – признаётся туристка из региона Вандэ, стоя с флагом в руке на ступенях собора. «Я не знала, что сегодня национальный праздник, мы с друзьями приехали на один день в Монако. Какой приятный сюрприз!»

Воинские почести и итальянское признание

После 11 часов в главном дворе дворца состоялся первый военный парад, транслировавшийся в прямом эфире на огромном экране на площади. Князь почётно вручил знаки отличия 31 военнослужащему сил правопорядка, получившим повышение в течение года, а затем наградил трёх военнослужащих корпуса карабинеров и спасателей орденом Святого Карла. Шестнадцать сотрудников дворца получили медали Почёта и Труда, свидетельствующие об их преданности делу.

Принцесса Стефания с детьми Камиллой и Луи и его спутницей Мари © Стефан Рено (Stéphane Renaux) – Monaco Tribune
Принцесса Александра Ганноверская, Пьер Казираги, его жена Беатрис Борромео и их сын наблюдают за парадом © Стефан Рено (Stéphane Renaux) – Monaco Tribune

Кульминационный момент в этом году произошёл на дворцовой площади, когда члены княжеской семьи появились на балконах, приветствуя толпу. Под их окнами, чтобы отметить 150-летие дипломатического представительства Монако в Италии, Князь Альбер II пожелал пригласить делегацию из 33 музыкантов оркестра фанфар 3-го полка карабинеров Ломбардии. Под руководством майора Луки Леччезе и старшего сержанта Андреа Баньоло этот престижный ансамбль объединил свою духовую секцию с секцией Оркестра княжеских карабинеров в уникальной музыкальной интермедии.

Традиционные итальянские мелодии – от триумфального марша из «Аиды» Верди до «Funiculi Funicula» Денцы, включая незабываемую O Sole Mio – звучали на площади, олицетворяя музыкальный мост между двумя народами. Этот момент единения продемонстрировал глубину связей, объединяющих Княжество и Итальянскую Республику на протяжении почти полутора веков.

© Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

Неизменный народный энтузиазм

«С самого раннего детства я ходила на Национальный праздник вместе с родителями, а теперь и с сыном», – свидетельствует Анник, монакская подданная, полным эмоций голосом. «Это волшебный день. Видеть Князя и его семью на балконе – огромная честь. Эта семья исполнена добротой и искренностью. Это – голос моего сердца».

Сильная семейная культура также нашла своё воплощение в присутствии Сильви, матери карабинера, в сопровождении её невестки Корали и её внуков. «Эта национальная культура сохраняется посредством передачи. Когда вся семья собирается вместе в этот день, у нас возникает сильное чувство общности», – объясняет она, а Корали добавляет: «Дети испытывают гордость, видя, как их отец марширует».

Юный художник вдохновлён зубцами башни дворца © Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

Среди молодого поколения привязанность к Княжеству столь же сильна. Нур, ученица средней школы FANB, размахивая флагом с надписью «Да здравствует Князь, да здравствуют Княгиня, Габриэлла и Жак», объясняет: «Для меня это важный праздник, потому что я изучаю монегасский язык с первого класса, и здесь я могу увидеть своих бывших учителей и одноклассников». Рядом с ней – молодой Джад, потомок Луи Нотари – известного пропагандиста монегасской идентичности – с энтузиазмом скандирует «Daghe Munegu!», размахивая своим флагом. «Дома я всегда приветствую отца на монегасском языке», говорит этот молодой человек, увлечённый местной культурой и намеренный увековечить традиции страны за пределами Национального праздника.

Хорошо отлаженная программа

Над этим безупречным торжеством трудились десятки волонтёров. «Я уже 17 лет участвую в торжествах по случаю Национального праздника за кулисами в качестве волонтёра Красного Креста», – любезно объясняет Мартина с рацией в руке. «Мы здесь с 8 утра для обеспечения мер безопасности, и, к счастью, никаких инцидентов не произошло».

Под грохот сапог и воинские приветствия парад завершил это праздничное утро. В нём приняли участие княжеские карабинеры, спасатели, Управление общественной безопасности и Управление тюремной администрации, а затем итальянский оркестр фанфар завершил шествие под звуки гимна Vecchia Marcia Militare.

Традиционное «Ура!» и толпа наконец взревела при упоминании 20-летнего правления Князя Альбера II. Затем, как только прозвучали последние ноты «1941» Джона Уильямса, ознаменовавшие окончание парада, Княжество смогло подготовиться к продолжению празднеств вечером с шоу «Bonsoir Monte-Carlo», посвященным Жозефине Бейкер, в Гримальди Форуме.