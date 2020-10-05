











Сегодня, 16 октября, монегаск Шарль Леклер (Charles Leclerc) отмечает свой 23-й день рождения. Мы решили вспомнить 5 самых запоминающихся моментов в карьере молодой звезды «Феррари».

Первые шаги в Формуле-1 с командой «Альфа Ромео»

В конце 2017 года было объявлено официально: 20-летний Шарль Леклер дебютирует в Формуле-1 в сезоне 2018 года с командой «Альфа Ромео». Многообещающий монегаскский пилот проводит очень успешный сезон в королевских автогонках, в скромной «Альфа Ромео», и занимает 13 место (39 очков) по итогам чемпионата мира 2018. Лучшим результатом сезона тогда стало шестое место на Гран-при Баку (Азербайджан). Со следующего года Шарль будет выступать за легендарную «Скудерию Феррари».

Неожиданный звонок и повышение в «Феррари»

«Мы были на лодке с другом. Вдруг, завибрировал телефон, и я вижу, что мне звонит сам Маурицио Арривабене (прим. директор команды Формулы-1 «Феррари» с 2014 по 2019 год). Я поспросил приятеля приглушить мотор. Мне сказали, что я ухожу в «Феррари»… Как только я закончил разговор, я прыгнул в воду». В этот день карьера монегаска стремительно пошла вверх. Наконец, вот оно — долгожданное повышение в «Феррари», в команду его мечты, в академии (Ferrari Driver Academy) которой он начал в 2016 году. И это всего в 20 лет, после одного сезона в Формуле-1! О чём еще можно мечтать молодому пилоту?!

Первая победа в F1 на трассе в Спа…

Свою первую победу в королевских автогонках Шарль Леклер одержал в сезоне 2019 года на легендарной трассе в Спа (Бельгия), опередив гигантов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Стартовав с поул-позиции, монегаск, в свой 21 год, становится самым молодым в истории «Феррари» пилотом, одержавшим победу на Гран-при.

…и незабываемая победа в Монце!

«Что я могу сказать о своей победе в Монце? Это без сомнения лучший день в моей жизни!» Всего неделю спустя своей первой победы в Формуле-1 в Спа, Шарль Леклер повторяет свой триумфальный успех на родной для «Феррари» трассе. Этот чудесный для монегаска день, 8 сентября 2019 года, навсегда останется в истории «Феррари» и в памяти тифози!

А как всё начиналось?

Ещё до своих побед в серии GP3, в Формуле-2 и затем, соответственно в Формуле-1, Шарль Леклер участвовал в международных соревнованиях по картингу. В этой категории монегаск выступал на протяжении нескольких лет и одержал много побед. Шарль начал соревноваться уже в 6-летнем возрасте и прошёл через многие этапы, победы в национальных соревнованиях, перед тем как одержал свой первый кубок мира в 2011 году, а затем победу в европейской картинговой серии WSK в 2012 году. В 2013, в последнем сезоне перед своим успешным дебютом в одноместной категории автогонок, Леклер стал вице-чемпионом мира, оставшись позади Макса Ферстаппена.