











Вчера, в воскресение 11 октября, состоялся Гран-при Германии Формулы-1, в котором в очередной раз победу одержал Льюис Хэмилтон (Mercedes), повторив рекорд легендарного Михаэля Шумахера по количеству побед за карьеру (91). Валттери Боттас (Mercedes) сошел с гонки в связи с проблемами с мощностью двигателя, в то время как монегаск Шарль Леклер (Ferrari) финишировал седьмым, начав четвёртым в стартовой решётке.

После блестящей квалификации в субботу, в которой Шарль Леклер показал четвёртое время, что позволило ему начать со второго ряда в стартовой решётке в воскресение, монегаску не удалось сохранить преимущество в течении гонки. С первых кругов Гран-при Айфеля главным соперником Шарля стал Даниэль Риккардо (Renault). Несмотря на хороший старт, в котором Леклер даже боролся за третью позицию с Максом Ферстаппеном (Red Bull Racing), монегаскский пилот сопротивлялся несколько кругов, но в конечном счёте уступил австралийцу перед тем, как заехать в питы. Риккардо, к слову, провёл невероятную гонку и взошел третьим на подиум, впервые с 2018 года.

Шарль Леклер вновь набирает очки

Пилот Феррари, продолживший гонку с промежуточным типом шин, сумел подняться на шестое место до появления автомобиля безопасности (Ландо Норрис (McLaren) был вынужден сойти с гонки в связи с проблемами с двигателем). Будучи шестым и с идеально-прогретыми шинами, позади Карлоса Сайнца (McLaren), своего будущего партнёра по Феррари в следующем году, Леклера, на мягких шинах, опережает француз Пьер Гасли (Alpha Tauri). В хорошем ритме, несмотря на изношенную резину, 22-летний пилот Формулы-1 смог сохранить комфортный отрыв от Нико Хюлькенберга (Racing Point) и сохранить седьмое место по итогу гонки.

После своего шестого места на Гран-при России две недели назад, Шарлю Леклеру вновь удается попасть в десятку и набрать ценные очки в чемпионате мира 2020. Перед следующим этапом в Алгарве, монегаск занимает восьмое место в личном зачёте.