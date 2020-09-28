











На фоне ожесточенной дуэли между Валттери Боттасом (Mercedes) и Льюисом Хэмилтоном (Mercedes) на вчерашнем Гран-При России Формулы-1, в которой победил финский пилот (воспользовавшись штрафами действующего чемпиона мира), монегаск Шарль Леклер занял 6-ое место, набрав важные очки в личном зачёте чемпионата.

Начав с 10-ой позиции в стартовой решетке, монегаску Шарлю Леклеру удалось выиграть несколько позиций в течение гонки, и несмотря на неудачный старт, занять неожиданное для себя, итоговое шестое место на Гран-При России в Сочи. Всего спустя 2 недели после многообещающего 8-го места в Муджелло, на юбилейном, 1000-ом Гран-При Формулы-1 в истории Ferrari.

Леклер очень неплохо себя показал в течении всей гонки, в некоторые моменты показывая чудеса за рулём своего красного и менее капризного, чем обычно «SF1000», и втиснулся между пилотами «Renault» Даниэлем Риккардо и Эстебаном Оконом, опередив, в очередной раз, своего партнёра по команде — Себастьяна Феттеля.

«Мы даже не рассчитывали на такой хороший результат, — признался Шарль Леклер в блиц-интервью «Canal+» по завершению Гран-При. — Гонка получилась очень хорошей. Наша стратегия сработала — была поздняя смена резины, благодаря покрышкам средней жесткости, которые очень долго оставались в хорошей кондиции. Было не всё гладко во время квалификации, но сегодня мы исправили все минусы, и я очень доволен результатом» — отметил монегаскский пилот «Ferrari».

В личном зачёте Формулы-1 сезона 2020, Шарль Леклер занимает седьмую строчку с 57 очками. Российский пилот команды «AlphaTauri» Даниил Квят закончил гонку восьмым и в личном зачёте занимает 14-ую строчку с 14 очками. Следующий этап Гран-При Формулы-1 состоится на трассе Нюрбургринг (Nürburgring) в Германии, через две недели, 11 октября.