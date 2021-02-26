











Резидент Монако, пилот и посол марки Mercedes—AMG, 35-летний Маро Энгель (Maro Engel) рассказал в интервью Monaco Tribune о своей недавней победе в «24 часах Дайтоны», о текущей ситуации в автоспорте, о гонках на выносливость, Формуле E, и, конечно же, о Формуле 1.

Это был солнечный денек, типичный для февральского дня на Лазурном берегу. Уроженец Мюнхена, Маро Энегль только вышел с обеда со Стефаном Рикельми и Венсаном Абрилем. Монако — это маленькая деревня, говорит нам при встрече Маро. Он уделил нам пару часов, чтобы рассказать о быстро меняющимся в последние годы автомобильном спорте.

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Пилот и посол марки Mercedes-AMG по всему миру, активный член клуба «Чемпионов за мир», группы спортсменов высокого уровня, являющихся частью Фонда Peace and Sport. Маро рос в автоспорте с Нико Росбергом: «Мы вместе ходили в ясли и наматывали вместе первые круги на трассе в Саре. Энгель совсем недавно выиграл в категории GT3, в престижной гонке «24 часа Дайтоны», которая ежегодно проходит во Флориде.

«Нюрбургринг»? Этот трек просто невероятен!

Маро, какое чувство преобладает после этой победы?

Чувство гордости. Это великолепная победа. Первая для Mercedes-AMG в «Дайтоне». Мы пытались в прошлом, но безуспешно. 24-часовую гонку всегда трудно выиграть. Этого недостаточно, чтобы быть самым быстрым на трассе. Ты должен знать, как управлять своей гонкой. Команда, водители, машина — все сработало в этом году. Это было потрясающе. Особенно для Mercedes-AMG, команда взяла свою первую большую победу в гонках на выносливость в США.

© Mercedes-AMG

После «Дайтоны» и «Нюрбургринга», Вам осталось победить лишь в «24 часах Ле-Мана», чтобы закончить Вашу прекрасную коллекцию…

(Улыбается) Я мечтаю об этом! Для всех гонщиков «24 часа Ле-Мана» остается особенной гонкой, которую каждый хочет иметь в своем списке достижений. Классические гонки, такие как «Дайтона», «Спа-Франкоршам», «Нюрбургринг» и «Ле-Ман» являются нашей первой целью. Но пока что, правила нам не позволяют принять участие в «Ле-Мане», так как гонка пока не доступна для категории GT3. Это может стать возможным в будущем, особенно с появлением LMDh.

Вы выступали и побеждали на самых легендарных трассах планеты. Расскажите нам о «Нюрбургринге» и том рекордном круге за рулем Mercedes-AMG GT Black Series.

Эта трасса просто невероятная. У меня нет слов, это так трудно выразить словами! Это уникальный в своем роде трек, без равных в мире, даже на фоне фантастической трассы «Спа-Франкоршам». «Нюрбургринг» принадлежит к какой-то отдельной категории, там уникально все: протяженность, старые бетонные плиты, виражи с максимальной скоростью в почти 280 км/ч, пригорки, подъемы, спуски и все это окружают леса… Я всегда себя здесь чувствую по-особенному. Я трижды там начинал с поул-позиции и поставил рекорд круга для Mercedes-AMG.

Эта трасса больше не соответствует стандартам Формулы 1 и аналогов, но до сих пор подходит для гонок на выносливость. Как Вы оцениваете положение дел в этой категории, учитывая предстоящее изменение правил?

Гонки на выносливость ждет большое будущее. Сведение воедино европейских и американских правил очень позитивно сказывается на категории. Многие большие пилоты обращаются все чаще к этой дисциплине. Думаю, что в ближайшие годы в эту категорию перейдут несколько гонщиков Формулы-1. Мы уже видели это в прошлом с Фернандо Алонсо, Нико Хюлькенбергом, а теперь с Кевином Магнуссеном.

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И молодые пилоты, вместо того чтобы инвестировать большие средства в F3 или F2, некоторые из них предпочитают гонки на выносливость, надеясь стать профессионалами и получить место в одной из больших команд-конструкторов.

Вы участвовали в Формуле E… Что вы думаете об энергетической трансформации в автомобильном спорте?

Автоспорт всегда был обязан участвовать в разработке новых технологий, а затем применять их в производстве автомобилей. Формула Е больше не нуждается в особой рекламе. Эта категория уже много дала с точки зрения развития эклектических автомобилей, и многие разработки мы уже можем видеть в моделях, выпущенных в массовое производство. Это очень хорошая категория, с талантливыми пилотами и крупными производителями. Но Формула Е не стремится стать конкурентом Ф1. Гонки могут сосуществовать в будущем. В любом случае, я надеюсь на это (улыбается).

© Mercedes-AMG

Почему?

Потому что в двигателях внутреннего сгорания есть какая-то романтика. С точки зрения эмоций, звук двигателя невероятно важен. Но все мы отдаем себе отчет в том, что сейчас происходит переходный период в мире автоспорта. Мы в долгу перед нашей планетой и должны сокращать выбросы CO2 в атмосферу. Помимо электродвигателей у нас есть еще одно решение — синтетическое топливо. Это дорога в будущее, как и водород, с интересным проектом в Ле-Мане, в частности.

Это было любопытно, хотелось попробовать в ралли. Я большой поклонник автоспорта, выросший в Монако, так что я не могу не восхищаться ралли. У меня много друзей, среди лучших гонщиков мира, таких как Себастьян Ожье, Андреас Миккельсен или Тьерри Невилль, которые мне много рассказывали об этом. Так что, когда я получил зеленый свет от жены и Mercedes-AMG, я не колебался ни секунды.

Ралли Монте-Карло? Почему бы не поучаствовать в будущем!

Как Вы оцениваете этот опыт?

Это фантастика! Я многому научился. Надо сказать, что условия были похожи на Монте-Карло, с дождем, снегом и градом (смеется).

Будучи любителем легендарных гонок, хотели бы Вы принять участие в Ралли Монте-Карло?

Конечно, с удовольствием! Мне предлагали в шутку принять в нем участие, так как я уже участвовал в Ралли Монцы. Эти две трассы похожи (улыбается). В этом году Монте-Карло проходил в одно время с Дайтоной, так что это было невозможно. Но в будущем, почему бы и нет, хотя мне предстоит много работы, если я хочу соответствовать скорости гонщиков, борющихся за победу.

Вы также являетесь членом организации «Чемпионы за мир» в рамках Фонда Peace and Sport. Вам не безразличны подобные проекты?

Я очень горжусь тем, что являюсь частью этой программы, наряду со спортсменами высокого уровня, ради популяризации пацифизма через спорт. Спорт обладает большой силой в социальном плане. И когда я вижу количество проектов, созданных организацией Peace and Sport, я испытываю еще большую гордость. Я являюсь членом организации уже 10 лет, и намерен оставаться там еще долгое время!

© Toksport WRT