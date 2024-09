Radio Monaco s’offre un nouveau studio à la pointe de la technologie 

Pour mettre au point cette transformation, elle a fait appel aux meilleurs dans leur domaine.

Le mercredi 18 septembre dernier a marqué une étape importante dans l’histoire de Radio Monaco puisque l’emblématique station monégasque a franchi le cap du 100% numérique multimédia avec un nouveau studio situé au centre des installations de la radio. L’objectif ? Offrir aux auditeurs et spectateurs une expérience à 360° avec une qualité audiovisuelle supérieure.

Ce nouveau décor s’accompagne de cinq caméras 4K ultra haute définition, d’un éclairage sur mesure pour chaque intervenant ainsi que deux imposants murs d’écrans et des rubans LED immersifs. Au niveau de l’audio, on compte l’intégration du système RCS assisté par intelligence artificielle, garantissant une qualité de diffusion sonore au sommet des standards internationaux.

Un des anciens animateurs du Hit Machine rejoint l’équipe de Radio Monaco

Joachim Garraud, le DJ français de renommé et féru de technologie, a prêté main forte à Radio Monaco dans les domaines des choix techniques, acoustiques mais aussi sur l’agencement du studio et la conception lumineuse.

« Ma vision a toujours été de constamment renouveler et réinventer l’offre de notre station. Aujourd’hui, Radio Monaco ne se contente plus d’être une simple radio, mais se positionne comme un acteur multimédia incontournable. Grâce à notre quête permanente d’innovation, nous offrons une expérience immersive et moderne, tout en restant profondément enracinés dans la Principauté, proches de ses personnalités, de ses événements majeurs et de son actualité vibrante » affirme Gildo Pastor, le président de Radio Monaco.