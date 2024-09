Un des anciens animateurs du Hit Machine rejoint l’équipe de Radio Monaco 

Charly Nestor va être aux commandes d’une émission sur Radio Monaco.

« Je m’appelle Charly et je m’appelle Lulu ! » : cette phrase prononcée à chaque fin d’émission par les deux présentateurs du Hit Machine résonne encore dans la tête des plus grands fans. Le duo iconique, composé de Charly Nestor et Jean-Marc Lubin, avait reçu toutes les stars internationales du moment, de Justin Timberlake à Janet Jackson en passant par Johnny Hallyday et Britney Spears, dans ce programme musical diffusé tous les samedis matins.

Après l’arrêt de Hit Machine en 2009, Charly Nestor a fait son bout de chemin jusqu’à arriver, très récemment, au micro de l’émission Génération Charly sur Radio Monaco. Il est en compagnie d’Anais Person, d’Eric Embriaco et de Jean Christophe Sanchez pour revivre des souvenirs marquants, tous les soirs entre 16h et 19h. Afin d’en savoir plus sur cette nouveauté, direction le site de Radio Monaco pour écouter le podcast en entier.