Le Centre botanique, coffre-fort du Jardin exotique de Monaco

Les serres offrent une vue à couper le souffle sur la Principauté et notamment le Rocher © Mairie de Monaco

La plus grande collection de succulentes de l’hémisphère nord se trouve à Monaco.

Après le magnifique jardin Hanbury, Radio Monaco et sa journaliste Nathalie Michet se sont intéressés au centre botanique de Monaco. Ouvert en 2021 et situé au-dessus du boulevard du Jardin Exotique, le centre botanique renferme 10 500 plantes rares et protégées comme l’explique Diane Ortolani, directrice du centre, au micro de Radio Monaco.

Cactus, succulentes, aloès, agaves, 90% d’entres-eux sont protégés et le centre s’attèle à les conserver précieusement et à les reproduire avec précaution : « on fait de la pollinisation contrôlée, c’est-à-dire que l’on contrôle qui sont les parents de nos futures graines. »

Monaco, producteur de vin ?

Avec une vue imprenable sur Monaco, les serres offrent également un voyage en Afrique, au Mexique, aux Etats-Unis à travers des plantes rares en provenance du monde entier. Pour en savoir plus sur la plus grande collection de succulentes de l’hémisphère nord, direction le site de Radio Monaco pour écouter le podcast en entier.